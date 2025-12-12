Silver Digi revoluciona el cuidado a los mayores en la provincia de Zamora

Silver Digi, el proyecto impulsado por la Diputación Provincial de Zamora que busca transformar el cuidado de las personas mayores en el medio rural, centró ayer la atención en Villardeciervos con una jornada de amplia participación vecinal. El programa, pionero en España y Europa, combina la digitalización de los hogares, la monitorización avanzada, el acompañamiento humano y la prevención sanitaria para garantizar que los mayores puedan vivir con mayor autonomía, seguridad y bienestar en sus propios pueblos. La nueva fase, denominada Transferencia, amplía este modelo incorporando herramientas de seguimiento personalizado y la colaboración activa del comercio local.

La diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Amaranta Ratón, fue la encargada de presentar el acto, subrayando que esta etapa del proyecto “representa un salto cualitativo para situar a la provincia en la vanguardia de la innovación social aplicada al envejecimiento”. Ratón puso en valor la implicación de Villardeciervos, un municipio que “ha demostrado cómo la tecnología puede integrarse en la vida cotidiana para mejorar la atención a quienes más lo necesitan”.

Uno de los momentos centrales de la mañana llegó con la ponencia del cardiólogo José Luis Santos, quien advirtió de que las enfermedades cardiovasculares continuaban siendo la primera causa de mortalidad en España, especialmente en un territorio marcado por el envejecimiento. Durante su alocución explicó los principales tipos de afecciones del corazón, desde la cardiopatía isquémica hasta los accidentes cerebrovasculares, e insistió en que la prevención dependía de controles médicos regulares, hábitos de vida saludables y un seguimiento clínico constante. Santos recalcó que “entre las personas mayores, la edad incrementaba el riesgo y hacía imprescindible una vigilancia continuada”. El doctor recalcó que la hipercolesterolemia está detrás del 50 por ciento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y, por tanto, "hay que mantenerlo a raya con medidas y hábitos saludables y, en muchas ocasiones, con tratamiento farmacológico".

José Luis Santos, cardiólogo, durante su intervención en Villardeciervos.

El cardiólogo Santos hizo también referencia a otro proyecto: Pulso Vital. A través de esta iniciativa se permite llevar la prevención cardiovascular “al territorio donde más se necesita”, en referencia al medio rural y a la población envejecida. Subrayó que la fibrilación auricular es una arritmia silenciosa, a menudo sin síntomas previos, pero responsable de un alto porcentaje de ictus incapacitantes. Por ello, valoró especialmente que la tecnología desplegada en los pueblos —desde dispositivos de medición hasta sistemas de alerta rápida— acerque la cardiología a quienes tienen más dificultades para acceder a un hospital.

Santos insistió en que la detección precoz no solo salva vidas, sino que también reduce el impacto sanitario, social y económico que provoca un ictus en familias y comunidades pequeñas. Según explicó, la clave del proyecto reside en su simplicidad: mediciones rápidas, accesibles y fiables que permiten identificar riesgos en apenas unos segundos.

Rosa López y Amaranta Ratón. / LOZ

La jornada, que congregó a numerosos vecinos en el Salón de la Juventud de Villardeciervos, incluyó también la presentación de experiencias reales de comercios y profesionales que ya participan en Silver Digi, un elemento clave del modelo.

En Villardeciervos, los negocios que resisten lo hacen con una mezcla de tradición, empeño y una clara voluntad de adaptarse a los nuevos tiempos. Ángel Herrero lo sabe bien: lleva cinco décadas al frente de El Salao, el hostal que heredó de sus abuelos y que hoy sigue siendo referencia para vecinos y visitantes. Reconoce que el relevo generacional es un reto en todos los pueblos, pero también que la digitalización abre nuevas posibilidades. Gracias a la app integrada en el proyecto Silver Digi, explica, los vecinos pueden pedir la comida desde casa, una comodidad especialmente valiosa para las personas mayores y una forma de mantener vivo el servicio en la localidad.

La adaptación también forma parte del día a día de María José Remesal, cuyo establecimiento -Hostal Remesal- funciona como un auténtico punto de encuentro para los residentes. Acostumbrada a responder a las necesidades del pueblo, asegura que iniciativas como Silver Digi contribuyen a acercar servicios sin añadir complejidad. En un sector donde la gestión y la burocracia han crecido con los años, valora cualquier herramienta que facilite el trabajo y permita centrarse en lo esencial: atender bien a la gente. Aunque reconoce que la cercanía en los pueblos es un valor asegurado: "nosotros ya hace tiempo que atendemos a los vecinos que nos necesitan en momentos determinados".

María José Remesal y Consuelo Pérez. / LOZ

Tras una intensa trayectoria empresarial en distintas ciudades, Gerardo Fidalgo decidió regresar a Villardeciervos para abrir el restaurante Sierra Brama y otros proyectos que ya prepara. Lo hizo convencido de que el municipio tiene "mucha proyección" y de que la tecnología puede jugar un papel clave para fijar población joven. Su plantilla, mayoritariamente juvenil, es un ejemplo de esa apuesta por el futuro. A su juicio, programas como Silver Digi ayudan a generar un entorno más atractivo para emprender en el medio rural. Confía en que algún día los más jóvenes valoren la calidad de vida de los pueblos. "A mí cuando me preguntan que qué hago en el pueblo a diario, siempre respondo que lo mismo que el que vive en la ciudad: trabajar y luego disfrutar del tiempo libre. No hay diferencias".

La tradición toma otra forma en la confitería de Consuelo Pérez, un negocio familiar que ha pasado de generación en generación. Entre polvorones de almendra y nuevas incorporaciones como los dulces de coco, la empresaria destaca que para vivir y trabajar en un pueblo hay que apreciar tanto lo artesanal como el entorno natural que lo rodea. Por eso valora positivamente proyectos que, como Silver Digi Transferencia, fortalecen la conexión con los clientes y aportan visibilidad a negocios pequeños que forman parte del alma del territorio.

Ángel Herrero y Gerardo Fidalgo. / LOZ

En conjunto, estos testimonios dibujan un mismo horizonte: Villardeciervos avanza cuando tradición e innovación se encuentran. Y en ese camino, la tecnología bien orientada se convierte en una aliada para sostener la actividad económica, mejorar la calidad de vida y abrir nuevas oportunidades en el mundo rural.

Como cierre de la jornada, la alcaldesa de Villardeciervos, Rosa López, destacó el efecto transformador que iniciativas como Silver Digi están teniendo en la vida cotidiana del municipio y subrayó que el proyecto no solo atiende a las personas mayores, sino que les ofrece herramientas reales para mantener su autonomía, su dignidad y su seguridad en sus propios hogares y entornos. Agradeció el compromiso de la Diputación y la implicación de Amaranta Ratón en la mejora de la calidad de vida rural, así como el papel de los empresarios y establecimientos locales, cuyo trabajo —dijo— “sostiene la convivencia, la cercanía y la vida comunitaria del pueblo”.

También reconoció la aportación del doctor Santos y la utilidad de su conferencia para sensibilizar sobre la salud cardiovascular. La regidora de la localidad cerró el acto reafirmando el orgullo del municipio por acoger esta jornada y la voluntad de seguir trabajando juntos por el bienestar y el futuro de su gente.

La participación de los vecinos en este evento organizado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la localidad confirmó la receptividad social hacia un proyecto que la Institución Provincial considera estratégico para afrontar el reto demográfico desde soluciones innovadoras y profundamente adaptadas a la realidad rural.

La economía silver, en la que se enmarca la iniciativa Silver Digi impulsada por la Diputación Provincial de Zamora, busca activar el potencial económico y social de los pueblos aprovechando las oportunidades que genera una población cada vez más envejecida. No se trata solo de mejorar la vida de las personas mayores, sino de convertir sus necesidades en un motor de desarrollo que permita fijar actividad y generar nuevos servicios en el territorio. Bajo esta perspectiva, Silver Digi abre espacios de innovación para emprendedores y jóvenes que quieren desarrollarse profesionalmente sin abandonar su municipio.