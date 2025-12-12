El nuevo trabajo del dibujante "El Rincón de Miguel", un logotipo para la comarca de Aliste

Valer, localidad perteneciente al municipio de Gallegos del Río, ha iniciado los preparativos para la celebración del XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba, que se celebrará en dicho pueblo alistano los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 con un programa amplio y variado que buscará recuperar la esencia de la fiesta de la hermandad y la convivencia que echaba a andar de la mano de la Federación de Asociaciones Culturales (Facata), en Fornillos, el 11 de junio de 1989.

La Asociación Cultural "El Valle", presidida por Esther Rivera Blanco, es la entidad local anfitriona que ha asumido y liderará la organización del evento, arropada por la práctica totalidad del pueblo, tanto los vecinos residentes, como emigrantes y allegados: de momento 236 personas han brindado ya su apoyo como asociados y se suben al barco altruistamente como voluntarios para hacer de la celebración unos días inolvidables para Valer y para Aliste, Tábara y Alba. Gentes de otros pueblos se están sumando a "El Valle" abonando la cuota anual de socio de 10 euros

Los preparativos han comenzado con la adecuación y mejora de las infraestructuras públicas, más concretamente la ribereña pradera de las eras, un paraíso natural situado en la margen izquierda del río Frío y colindante con el casco urbano, donde se desarrollarán la mayor parte de los actos diurnos al aire libre al tratarse de un lugar ideal, amplio y de ribera, con mucha arboleda, que aliviarán los calores propios del mes de principios de verano.

Logotipo / Ch. S.

La primera colaboración ha llegado de la mano del ganadero de ovino del pueblo José Antonio Pascual Tejero que en ya verano se encargó de segar y limpiar la extensa pradera. Ahora, una vez llegadas las lluvias, se ha procedido al allanado del terreno mediante el apisonado con un rodillo con la colaboración del parque de maquinaria de la Diputación de Zamora a través del Ayuntamiento de Gallegos del Río que preside el alcalde Pascual Blanco Martín.

De esta manera se pretende contar con un espacio lo más llano posible para el desarrollo del mercado de artesanos, la feria de productos de la tierra, las actuaciones folclóricas y las atracciones para los niños. Allí se instalará una gran carpa para la comida, de pago, donde sólo del pueblo se prevé la participación de alrededor de 300 personas (solo de la organización hay ya 236) teniendo en cuenta las que participaron en la comida de hermandad de las fiestas patronales de 2025.

A lo largo de la primavera se continuará con la adecuación y limpieza de la parte de arriba, Prado Concejo, hasta el Molino los Torres en el Soto” cuyo entorno, zuda y cubo, ya ha sido limpiado por las cuadrillas de la Diputación de Zamora. Lo que se pretende es reconvertir dicha área en un parque natural de ocio, paseo y recreo tanto para el Día de la Comarca como para Valer de Aliste, listo para utilizar por los niños, jóvenes y mayores.

Máquina de la Diputación acondicionando la pradera del Día de la Comarca / Ch. S.

El popular dibujante Miguel Ángel Castro González muy conocido en las redes sociales por "El Rincón de Miguel", leonés de nacimiento y sanabrés por vocación, ha sido por decisión de “El Valle” de Valer el autor del símbolo y logotipo del XXX Día de la Comarca con una precisa a la vez que preciosa ilustración donde representa a la perfección los principales valores endógenos, sociales, naturales y etnográficos para alistanos, tabareses y albarinos.

Con la maestría que le caracteriza, el ilustrador Castro González, una auténtica eminencia en lo suyo, ha logrado ofrecer una atractiva y llamativa imagen que representa a Aliste, Tábara y Alba utilizando como trasfondo en verde a la mística Sierra de la Culebra, coronada por la ancestral capa parda alistana de honras y respeto, sobre la imponente figura de un mítico lobo ibérico al que se le conocía por los pastores en sus pastoradas navideñas de La Cordera como Perro Bardino.

Abajo un escudo con dos arados de madera (romanos) de los utilizados antaño para arar con las vacas, una Cruz de la Orden Templaria que tuvo su morada en el Castillo de Alba de Aliste, Alcañices y Tábara, y dos ovejas representando a la pura sangre castellana.

El Día de la Comarca, como ya es habitual desde su creación y puesta en marcha en 1989, necesita de la recaudación de fondos económicos para sufragar los diferentes actos. Entre los principales patrocinadores estarán la Diputación de Zamora, Ayuntamientos y Ternera de Aliste.

Aparte ya se ha puesto en marcha el merchandising. La asociación cultural "El Valle" ha adquirido los derechos del emblema a "El Rincón de Miguel" y el logotipo será el utilizado tanto en los carteles como programas y artículos de recuerdo.

Dentro de la comarca natural alistana, tabaresa y albarina este año le toca el turno como anfitriona dentro de las tres subcomarcas a la de Aliste. Por ello la primera apuesta ha sido la sudadera de Aliste, cuyo coste es de 23 euros: en solo una semana la práctica totalidad de los hijos de Valer se han hecho con la suya como recuerdo y ya está con su promoción por diferentes puntos de España: el youtuber Juan Aliste ya presume de ella en el "Cerro del Tío Pío· utilizando como fondo el Pirulí de TVE y las Torres Kío en la Castellana de Madrid.

Se cuenta con todas las tallas, 3/4, 5/6, 7/9, 10/11, 13/ 14, S, M, L, XL y XXL, haciéndose mediante encargo en el Bar Antonio de Valer (Ana Fagúndez Losada), a la presidenta Esther Blanco Rivera o a través de la Asociación Cultural "El Valle" (elvallevalerdealuste@gmail.com). Así mismo se dispone de camisetas y tazas de recuerdo por cinco euros. En cuanto a la lotería de Navidad se juega el número 49.126 que ya está a punto de agotarse.

Las redes sociales en estos tiempos parte imprescindible en la vida diaria a nivel social, cultural y promocional por lo cual los más jóvenes han abierto la página de facebook "El Valle Valer de Aliste" y en Instagram "Valer de Aliste"donde desde ya se podrán ir siguiendo día a día todas las previsiones y novedades del XXXV Día de la Comarca. n