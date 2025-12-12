El nuevo gesto de Guarrate por la investigación del sarcoma

Guarrate se vuelca con la Asociación Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora en su Marcha solidaria en Homenaje a Raquel. Todo lo recaudado en esta marcha ve destinado a la investigación del Sarcoma. "El camino de Raquel".

Una carta muy emotiva que leyó el presidente de la Asociación Angel Garcia Gonzalez enviada por Jorge Pascual natural de Guarrate, que perdió a su esposa muy joven cita y tiene dos niños pequeñitos emocionó a todos los vecinos de Guarrate allí presentes.

Marcha solidaria en Guarrate / Cedida

Carta de Jorge

"En nombre de Raquel y mío, os queremos agradecer enormemente todo el cariño y el apoyo que nos habéis mostrado durante la enfermedad y que a día de hoy nos seguís mostrando, acompañándonos en cada una de las iniciativas que proponemos y lanzamos. No ha sido un camino fácil, ni lo sigue siendo, pero con todo el arropo y cariño que nos estáis proporcionando, sin duda, nos está ayudando mucho a superar estos difíciles momentos.

Solo deseamos que en un futuro no muy lejano, salte la noticia de que se ha encontrado una cura para el Sarcoma. Entonces, solo quiero que os acordéis de que Guarrate y sus vecinos colaboraron muchísimo por alcanzar esa meta y que habréis sido parte de ese logro.

Por último, agradecer a la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro, en especial a Ángel y a Juan Carlos por volcarse con nosotros y realizar estas bonitas iniciativas que ayudan a seguir en la lucha, porque la cura del cáncer pasa por la investigación. Gracias también al Ayuntamiento de Guarrate y a su alcaldesa por todo lo que han hecho por nosotros.

Muchísimas gracias paisanos. Siempre en nuestros corazones. Un abrazo. Una gran chocolata ofrecida por la Alcaldesa y la corporación municipal de guarrate pusieron fin a la marcha solidaria".