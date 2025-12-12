Mañueco revalida su compromiso con el sector ganadero

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, revalidó hoy su compromiso con el sector ganadero e incentivó la promoción de los productos cárnicos “de calidad” de la Comunidad, durante su asistencia al acto con motivo del 25 aniversario de la marca Ternera Charra, donde recibió, en nombre de la institución autonómica, una distinción por su compromiso institucional.

En un discurso recogido por Ical en el salón de actos de la Hospedería Fonseca, Fernández Mañueco destacó la relevancia del sector agroalimentario de Castilla y León, “el segundo más potente de España”, así como su “liderazgo” en diferentes producciones, haciendo mención a los cereales, la patata, el azúcar, o el lúpulo, a nivel agrario, pero también al ovino, ibérico y vacuno, en clave ganadera.

El presidente recordó que la Junta de Castilla y León “ha respaldado siempre a la ganadería ante los retos que afronta el sector”, reforzando también un modelo productivo “sostenible y competitivo”, a través de “importantes ayudas” para hacer frente a los daños ocasionados, según enumeró, por la sequía y los incendios, con actuaciones frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica y la lengua azul, y con medidas técnicas, sanitarias y económicas para garantizar la estabilidad de las explotaciones.

PAC

En esta línea, Fernández Mañueco destacó la gestión de los anticipos y ayudas de la PAC, la mejora de las ayudas a cebaderos, la puesta en marcha del Plan de Balsas, el impulso a las infraestructuras ganaderas y el apoyo a las razas puras, así como la apuesta por la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, con una convocatoria que alcanza ya los 100 millones de euros.

Asimismo, recordó que la Junta ha constituido un comité técnico de expertos ante la peste porcina africana y se mantendrá “vigilante”, mientras va a aplicar medidas cinegéticas preventivas que faciliten la caza del jabalí. Del mismo modo, defendió la reacción “con la máxima celeridad” en el control de la gripe aviar. Por último, recordó el dictado de las resoluciones necesarias para proteger a la cabaña ganadera de la Comunidad de la dermatosis nodular contagiosa.

Finalmente, Fernández Mañueco destacó el peso que tiene la provincia de Salamanca dentro del sector, al contar con más de medio millón de cabezas de ganado bovino, el diez por ciento del censo nacional, y más de 5.500 explotaciones de vacuno. También reconoció, en cifras, la labor de las más de 250 ganaderías y 114 explotaciones de cebo que integran la marca Ternera Charra, que “es un ejemplo del potencial ganadero de esta provincia y del conjunto de Castilla y León, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del medio rural”.

Carne de calidad

Encargado de abrir el acto, como anfitrión, el presidente de Ternera Charra, Javier Boyero, explicó en un emotivo discurso la cronología de la marca a lo largo del último cuarto de siglo, un proyecto, en sus palabras, nacido de “la necesidad de defender la calidad de la carne producida en Salamanca” y, también, “el modo de vida en el ámbito rural. “Hemos pasado mucha dificultades, pero hemos sido capaces de crecer cada año de forma sostenida. Cada etiqueta con nuestro nombre es sinónimo de trazabilidad, transparencia y garantía”, refirió, emocionado al recordar, en la parte final de su locución a todos aquellos que han contribuido a lo largo de los años y no pueden estar presentes en la celebración.

El primer premio en ser entregado, a la Trayectoria en Ganadería, fue para El Aguarchal; a continuación se entregó el galardón a la Trayectoria en Calidad Certificada fue para Pedro Rivas, de Copasa; mientras que el premio a la Trayectoria en hostelería fue para el Restaurante Pucela; asimismo, el Premio Honorífico, y por sorpresa, fue para el propio Javier Boyero, quien recibió emocionado el galardón de manos de su familia; justo antes de que Alfonso Fernández Mañueco recogiera, en nombre de la Junta de Castilla y León, el reconocimiento especial al Compromiso Institucional.