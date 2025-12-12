"No hay ni una vivienda en alquiler": la falta de oferta habitacional penaliza el crecimiento de la Zamora rural

La provincia de Zamora alcanzará las 70 viviendas destinadas al alquiler social antes de finalizar la legislatura. El galardonado programa Rehabitare impulsado por la Junta de Castilla y León incrementará en otras 7 las viviendas disponibles en Otero de Bodas, San Cebrián de Castro, Tardobispo y Calabor, ofreciendo una oportunidad asequible para aquellas familias jóvenes que deseen asentarse en el medio rural. En total 400.000 euros de actuaciones que elevarán la inversión provincial hasta los 4,43 millones de euros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acudía ayer a la firma del protocolo de colaboración con los alcaldes de estas localidades, Javier Aguado, Adrián Quirogas, Ángel Calleja y Francisco Guerra. Unas rúbricas que estampaba también el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, como institución colaboradora en impulsar el acceso a la vivienda social en el medio rural.

"Uno de los problemas que nos encontramos es que hay puestos de trabajo, pero no tenemos viviendas". El consejero reivindicaba la máxima de un programa que se gestó de manera "muy humilde y sencilla" y que ha sido reconocido por la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas en materia de acceso a la vivienda y revitalización demográfica.

"Es un programa de éxito". Y como tal lo constatan los alcaldes de El Perdigón y Pedralba de la Pradería que suman una y dos nuevas familias gracias a las últimas rehabilitaciones de inmuebles de propiedad municipal. Un éxito que también constata Villalpando, con un censo en aumento pese a que "no hay ni una sola vivienda en alquiler". En total, la villa contará con 12 nuevas casas en un periodo de dos años, algo que "nos va a ayudar indudablemente mucho", reconocía su alcalde, Emiliano de la Puente. Con todo, la demanda continúa superando la oferta: "Todavía necesitamos más".

Visita a una de las viviendas rehabilitadas en Villalpando dentro del programa Rehabitare. / José Luis Fernández

La solución viene de la mano de la rehabilitación de viviendas y espacios en desuso de titularidad municipal: las antiguas casas de los maestros, del párroco (a través de convenios con el Obispado de Zamora), del médico o farmacéutico o, incluso, de la Guardia Civil.

Su remodelación para cumplir con el Código Técnico de Edificación oscila entre los 50.000 y los 100.000 euros por inmueble, unos trabajos que suelen acometer pequeños empresarios locales contribuyendo a la reactivación económica de la zona y a la rehabilitación del patrimonio rural. Los destinatarios son colectivos de especial protección, particularmente de los jóvenes menores de 36 años; un público asegura el futuro del medio rural y que ya ha posibilitado la reapertura de varias aulas rurales, tal y como constata el propio consejero al requerir tan solo un mínimo de tres alumnos matriculados.

Falta de oferta

Unanimidad en el agradecimiento a un programa que apuesta por incrementar el parque público en un escenario de escasez de ofertas. En San Cebrián de Castro, el impacto del Rehabitare "se está notando ya", reconoce su regidor, tras la compra de cuatro viviendas y otras dos planteadas en el marco de este acuerdo. El de El Perdigón, instaba a "impulsar todo lo posible" el programa "y que nos concedan no dos, sino seis por legislatura".

Aquí, el alcalde de Pedralba de la Pradería hacía una petición directa a la Junta para medie en la cesión de unas viviendas propiedad de Adif con vistas a destinarlas a uso social. Desde la Junta responden: "Si quieren ir a más, pues nosotros iremos a más".

Visita a la nueva vivienda para el alquiler social en Villalpando dentro del programa Rehabitare. / José Luis Fernández

El éxito de Villalpando

El espejo en el que mirarse es Villalpando: la villa, más allá de mantener su censo y anotar números positivos, crece de manera gradual cada año. La población arrojó 31 habitantes más durante el pasado año, según el Instituto Nacional de Estadística, "pero es que con datos provisionales a 30 de octubre estamos creciendo en más de 50 personas" en este 2025. Un crecimiento que, sin acceso a la vivienda, sería "imposible", aclara de la Puente.

Reconoce que estos programas "nos están ayudando", lo que contribuye a que "Villalpando esté dando un giro muy importante" que irá acompañado de la creación de 50 puestos de trabajo de aquí a 2027.

Un 29% más de viviendas

A inicio de legislatura, el parque público de vivienda en el medio rural zamorano alcanzaba las 1.033 viviendas (751 en venta y 282 en alquiler), un dato que la Junta busca elevar hasta las 1.448, un 28,6% más con respecto a 2022.

De esas 415 viviendas adicionales, 70 se enmarcan en el Rehabitare, mientras otras 15 se están ejecutando para venta con descuento del 20% del precio de adquisición para jóvenes (en colaboración con la Diputación de Zamora). También se encuentran también en fase de ejecución otras 42 viviendas para alquiler asequible de jóvenes bajo la modalidad de vivienda colaborativa, 250 viviendas para alquiler en el programa "Emprendedores", 36 viviendas de camineros y otras 2 adquiridas por la Junta para su incorporación al parque de alquiler.

A ello se añade las viviendas que han adquirido familias jóvenes en Castilla y León gracias a la línea de avales pues en marcha por la Junta hace más de un año y que ha supuesto la firma de 40 préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en la provincia de Zamora.