COAG exige en Zamora un "control férreo" sobre "la plaga" del jabalí: "Las medidas de la Junta se quedan cortas"

En el contexto de la peste porcina africana (PPA), que vuelve a estar presente en España después de 31 años libre del virus, la organización agraria COAG exige a la Junta y al Ministerio de Agricultura "un control férreo" del jabalí, la especie que ha dado positivo en el foco declarado en Barcelona.

"El jabalí ocasiona la mitad de los accidentes de tráfico con animales en toda España, casi un tercio en nuestra región, y es el que más siniestros con daños humanos genera en la carretera" advierte la organización agraria, a la ves que reclama "un plan de trabajo continuado en el tiempo, coordinado y financiado por las administraciones con competencias medioambientales, para controlar las poblaciones de jabalí y de otras especies, como cérvidos y lobos, a través de profesionales especializado".

Para COAG, las medidas de control cinegético acordadas ayer por la Junta de Castilla y León "se quedan cortas". COAG considera que la caza deportiva "es una ayuda, pero resulta insuficiente para afrontar la magnitud del problema" . Estiman que "tampoco hubiera sobrado la incentivación económica de las extracciones de ejemplares, como ya han hecho en CCAA limítrofes".

Apuntan que el jabalí, por su creciente proliferación de ejemplares y por su desordenado vagar por los campos de toda España, "es ya una plaga". Las autoridades encargadas de gestionar sus correrías, Consejería de Medio Ambiente y Ministerio, "no están haciendo bien su trabajo y ello supone que el cerdo salvaje genere la mitad de los accidentes de tráfico que ocasionan los animales en España, que arrase campos agrícolas de trigo, patata, cebada, maíz, remolacha, o girasol, y que sea un vector errante de transmisión de enfermedades no solo a su propia especie, como la peste porcina africana (PPA), sino también zoonóticas como triquinosis, hepatitis E, salmonella, etcétera, por ingesta de su carne o por contacto".

"Huella macabra"

Según un informe de COAG basado en datos de la Fundación Artemisan, esa desidia de las administraciones ha supuesto que el número de jabalíes haya crecido un 550 por cien en 30 años: o sea, de 200.000 ejemplares en 1990 a 1,3 millones en 2024. COAG considera que el dato no es un accidente sino una negligencia administrativa. "Con tal densidad de animales disparados por todos los campos de España, no puede ser extraña la huella casi macabra que deja el jabalí en ellos".

COAG considera que la caza deportiva resulta insuficiente para afrontar la magnitud del problema.

Los datos recabados por COAG Castilla y León en la Dirección General de Tráfico muestran que el jabalí es, tras el corzo, el animal que más accidentes de tráfico provoca en las carreteas de Castilla y León: casi 3.500 en 2024. Pero el cerdo salvaje es el más peligroso, pues si con casi 6.500 accidentes el corzo ocasiona 36 heridos, el jabalí produce 34 con la mitad de los accidentes. Además, el jabalí es el líder indiscutible del ranking de accidentes en toda España; casi la mitad de los accidentes de tráfico provocados por animales, el 45 por ciento, los protagoniza el cerdo salvaje. En ese ranking, elaborado por la Fundación AXA y la Fundación “Ponle Freno”, Castilla y León es la primera comunidad afectada por los accidentes tras Galicia y Cataluña. Burgos es la primera provincia de todo el país.

Daños en cultivos

Apunta la organización agraria a los daños del jabalí sobre las explotaciones agrarias." Los cultivos de patata, cebada, girasol, cereal, remolacha y, sobre todo, maíz, pueden ser también asolados por el cerdo salvaje, especialmente en los meses de primavera y verano".

Y luego está el vector andante de patógenos descontrolados. U"n estudio de la Universidad de Castilla La Mancha concluye que el jabalí puede transmitir a humanos virus como la hepatitis E, la encefalitis japonesa o el nipah, y bacterias como salmonella, escherichia coli , campylobacter y leptospira. La misma universidad aclara que son situaciones muy particulares. También fiebre aftosa, brucelosis y, sobre todo, la Peste Porcina Africana, que puede llevarse por delante a todo un sector productivo como el porcino. Una economía que en Castilla y León presenta cifras muy notables: cerca de 4,7 millones de cabezas; tercera comunidad autónoma en producción; el 17 % de la producción agraria regional, 2.400 millones de euros, y el 13 % del total de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad".