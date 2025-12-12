Alcaldes y operarios, primer retén ante un incendio en los pueblos de Zamora

Alcaldes y trabajadores municipales de Ayuntamientos de Baja Sanabria participaron en la jornada de Formación para conocer el funcionamiento y servicios de parques de Bomberos desarrollada por los profesional del Consorcio con sede en Rionegro del Puente.

La primera parte formativa se desarrolló en las instalaciones de la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto, donde el responsable de los bomberos comarcales dio las pautas básicas ante un incendio. Asistieron alcaldes y representantes de Galende, Palacios, Pedralba de la Pradería y Robleda-Cervantes.

Alcaldes y operarios, primer retén ante un incendio

La primera indicación ante un incendio es "mantener la serenidad"· y el primer paso "llamar al 1-1-2" que pone en marcha los equipos profesionales de extinción. Si el incendio es pequeño fuera de la vivienda, intentar apagarlo con agua, ramas o tierra. En el interior de una vivienda la primera medida será cortar gas y luz, salir de la vivienda cerrando todas las puertas y ventanas para ralentizar el fuego. Ante la orden de evacuación, colaborar.

A operarios y alcaldes se les dieron indicaciones sobre el kit de incendios repartido a todos los Ayuntamientos y pueblos. Por lo que respeta a las entidades locales es fundamental tener localizadas las bocas de riego y puntos hidratantes, en buen estado, limpios y revisados periódicamente. Esta labor facilita a los medios de extinción la indicación de los propios vecinos y la localización de los puntos de recarga de agua.

Alcaldes y operarios, primer retén ante un incendio

El uso de codos, colocación de llaves, disponibilidad de trajes EPIs fueron parte de las indicaciones y ejercicios prácticos sobre el KIT de primera intervención aportado por la Diputación Provincial de Zamora.

Prácticamente todos los Ayuntamientos tienen colocados los armarios con el material de emergencia de incendios en sus pedanías, con el peligro del robo de mangueras y llaves. El equipamiento consta de 3 mangueras, codo de salida y reductor, llave de apertura para hidratantes y lanza profesional para dirigir el agua.