La Wau Mushing anticipa su éxito en Moraleja del Vino

El mushing, un término completamente ajeno para muchos, cobra cada día mayor protagonismo entre los aficionados al deporte y los amantes de los perros en España. También en Zamora y más concretamente en Moraleja del Vino que acogerá este domingo la primera edición de la Wao Mushing con la que reunirá a más de un centenar de inscritos, la mitad de ellos aficionados a las modalidades competitivas procedentes de rincones como Bilbao, Galicia y Madrid.

Antaño considerado un método de transporte en los países nórdicos, en el mushing los perros se convierten en los protagonistas al tirar de los trineos y esquís por la nieve. Una práctica extrapolable a la tierra en la que se desarrollan las modalidades de canicross (correr junto al perro), bikejoring (modalidad adscrita a la Real Federación Española de Deportes de Invierno, consistente en montar sobre una bici tirada por 1 o 2 perros) y patín (en la que el medio de transporte del que tiran es un patín), entre otros.

¿Y por qué no extrapolarlo a Zamora? Una iniciativa que, tras sortear las dificultades propias de una propuesta completamente novedosa en la provincia, ya anticipa su éxito al superar en número de inscripciones a otras citas deportivas similares, como Valladolid. Gorka García, director técnico de la prueba, apuntaba la importancia de que este evento haya atraído a nuevos aficionados de la provincia, si bien "el grueso de los inscritos" procede de comunidades autónomas donde "ya está muy instaurado el deporte del mushing".

La cita, que arrancará de manera escalonada a las 11 horas junto al campo de fútbol, consta de cuatro modalidades deportivas, tres de ellas competitivas en formato de contrarreloj (canicross, bikejoring y patín) en un circuito de 5 kilómetros además de la marcha familiar (a partir del mediodía) que podrán optar por completar una distancia de 5 o acortada a 2,5 kilómetros. La meta estará situada en el meta en la zona del pabellón municipal.

Una vez finalizada la prueba, el frontón municipal moralejano acogerá una demostración de adiestramiento del servicio cinológico de la Guardia Civil para continuar con una paellada popular incluida en la inscripción.

El carácter deportivo se une al solidario, dado que parte de lo recaudado se donará a la asociación PatitaZ. En total unos 1.000 euros que se destinarán a gastos veterinarios y alimentación para atender a los animales que tienen en acogida. Una donación que han agradecido de primera mano Mónica Chillón y Miriam González, presidenta y secretaria de la asociación.

"Es un deporte que los perros disfrutan muchísimo, lo llevan innato", asegura García que invita a todos los vecinos de Moraleja y alrededores a acercarse para disfrutar de la espectacularidad de unas pruebas en las que "ves a una persona correr a 20 kilómetros por hora porque el perro va tirando de él o a una bici a 40 o 50 kilómetros por hora tirando de un perro de 40 kilos".

El diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto, enmarcaba esta novedosa cita en la apuesta por fomentar el deporte a través de las mascotas cuando "muchas veces son ellas las nos impulsan a tener una vida más activa". En la presentación han estado presentes también el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, y el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, que han animado a participar en este evento.