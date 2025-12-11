Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villanueva de Valrojo se suma al emprendimiento con recursos forestales

Casi una veintena de vecinos de Villanueva de Valrojo participan del curso de comercialización y aprovechamiento del entorno

Algunas de las participantes en el curso impartido en Villanueva de Valrojo. | ARACELI SAAVEDRA

Algunas de las participantes en el curso impartido en Villanueva de Valrojo. | ARACELI SAAVEDRA

Araceli Saavedra

Villanueva de Valrojo

Cerca de una veintena de vecinos de Villanueva de Valrojo participan de curso gratuito de Comercialización y aprovechamiento de recursos forestales, impartido por la CEO de Entresetas, Nazaret Mateos, especialista en el cultivo ecológico y micológico.

Este curso está orientado a "revalorizar los productos de los montes y ver y promover emprendimientos asociados a esos recursos".

Las primeras clases presentaron y profundizaron en conceptos y técnicas de la agricultura ecológica y permacultura. Como segunda temática específica se trataron las plantas aromática. Como ejercicios prácticos, el aula de Villanueva de Valrojo trabajó la estratificación del suelo y la plantación en un terrario casero, la confección de velas aromáticas con plantas de la zona, y para concluir y dadas las fechas, se aplicaron en la confección de adornos navideños aprovechando los recursos forestales y plantas de jardines.

Curso de comercialización y aprovechamiento de recursos forestales en Villanueva de Valrojo.

Curso de comercialización y aprovechamiento de recursos forestales en Villanueva de Valrojo. / Araceli Saavedra / s

El curso sobre comercialización y aprovechamiento de recursos forestales se ha desarrollado dentro del programa "Nos Impulsa" de la Junta de Castilla y León, cofinanciado con fondos Feader de la Unión Europea y con la colaboración de la Asociación de jubilados y pensionistas de Valrojo. El curso finaliza este viernes con un ejercicio de adornar el pueblo por barrios.


