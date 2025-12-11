Villanueva de Valrojo se suma al emprendimiento con recursos forestales

Cerca de una veintena de vecinos de Villanueva de Valrojo participan de curso gratuito de Comercialización y aprovechamiento de recursos forestales, impartido por la CEO de Entresetas, Nazaret Mateos, especialista en el cultivo ecológico y micológico.

Este curso está orientado a "revalorizar los productos de los montes y ver y promover emprendimientos asociados a esos recursos".

Las primeras clases presentaron y profundizaron en conceptos y técnicas de la agricultura ecológica y permacultura. Como segunda temática específica se trataron las plantas aromática. Como ejercicios prácticos, el aula de Villanueva de Valrojo trabajó la estratificación del suelo y la plantación en un terrario casero, la confección de velas aromáticas con plantas de la zona, y para concluir y dadas las fechas, se aplicaron en la confección de adornos navideños aprovechando los recursos forestales y plantas de jardines.

Curso de comercialización y aprovechamiento de recursos forestales en Villanueva de Valrojo. / Araceli Saavedra / s

El curso sobre comercialización y aprovechamiento de recursos forestales se ha desarrollado dentro del programa "Nos Impulsa" de la Junta de Castilla y León, cofinanciado con fondos Feader de la Unión Europea y con la colaboración de la Asociación de jubilados y pensionistas de Valrojo. El curso finaliza este viernes con un ejercicio de adornar el pueblo por barrios.