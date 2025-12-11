El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
El Ayuntamiento apuesta por la oferta económica más ventajosa de las seis que concurrieron a la licitación
El pleno del Ayuntamiento de Robleda Cervantes adjudicó por unanimidad, seis votos de los concejales asistentes, la concesión de explotación del bar cafetería municipal. La mayor valoración según los criterios de evaluación, 100 puntos, recayó en la oferta económicamente más ventajosa de 1.000 euros al mes, presentada por Carlos Ramos. Las bases de la licitación establecían un mínimo mensual de 300 euros.
Un total de seis ofertas concurrieron a la licitación que ayer se resolvió en sesión plenaria tras examinar la documentación y las propuestas de los candidatos. El periodo de concesión será de 6 años. La Alcaldía remitirá la notificación del acuerdo, se abrirá el plazo de reclamaciones previo a la firma del contrato y el depósito de la fianza. El nuevo adjudicatario podrá iniciar la actividad a partir del día 23 de diciembre.
Al ser un centro social todas las ofertas se amoldaron o ampliaron su propuesta de horario mínimo establecido de apertura, disponibilidad de juegos comunitarios y familiares, servicio wifi, cobro electrónico y reciclaje.
