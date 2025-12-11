Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación vecinal por una nueva oleada de robos en Morales del Vino

El Ayuntamiento lanza un aviso para extremar la preocupación

Fuentes vecinales apuntan a cinco asaltos a viviendas habitadas en los últimos quince días

La Guardia Civil interviene tras un robo en un pueblo

La Guardia Civil interviene tras un robo en un pueblo / LOZ

I. G.

Preocupación por nuevos robos en viviendas de Morales del Vino, en la zona de chalets, y en poblaciones cercanas. El Ayuntamiento ha hecho público un aviso a los vecinos para informarles "sobre una cuestión importante relacionada con la seguridad". Y no es otra que "en los últimos días nos ha llegado de forma extraoficial que se han producido nuevos robos en viviendas tanto en nuestro municipio como en poblaciones cercanas".

Precisan que no se trata de una información oficial y que la finalidad es "alertar y prevenir", extremar la precaución ante unos hechos que vuelven a alterar la tranquilidad vecinal después de los episodios ocurridos el pasado verano. "La autoridad competente (Guardia Civil) continúa trabajando en estos hechos, y animamos a todas las personas a denunciar cualquier incidente o sospecha real a los cuerpos de seguridad apunta la información del Ayuntamiento.

Fuentes vecinales han asegurado a este diario que el problema "es muy preocupante" y contabilizan hasta "cinco robos en los últimos quince días" en la zona de chalets de Morales del Vino. "Todos en viviendas habitadas y en algún caso con los dueños dentro. No se trata de alarmar, es una realidad que estamos viviendo y la gente tiene miedo" apuntan, a la vez que reclaman que se intensifique la vigilancia en la zona y "no se intenten tapar estos hechos".

Recordatorio de seguridad

• Asegurar puertas y ventanas.

• Si observas cualquier movimiento sospechoso, contacta con 062 (Guardia Civil) o 112.

• Comparte esta información de forma responsable para ayudar en la prevención.

"Mantengamos la calma, estemos atentos y colaboremos entre todos para mejorar la seguridad del vecindario" precisa el aviso del Ayuntamiento de Morales del Vino.

