El parque de vivienda social sigue creciendo en Zamora: la Junta incorpora 4 nuevos municipios

El Programa Rehabitare tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de Castilla y León y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección, particularmente de los jóvenes.

Esta iniciativa permite recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los colectivos más vulnerables.

Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

Las viviendas rehabilitadas hasta la fecha en la provincia de Zamora han sido 63 y la previsión hasta finalizar la legislatura es rehabilitar 7 nuevas viviendas, por lo que el mandato terminará con 70 viviendas incorporadas al parque público de alquiler, con una inversión de 4,43 millones.

Viviendas en Villalpando

La Junta de Castilla y León ha rehabilitado la vivienda situada en C/ Cruces 6, 2º B, en el municipio de Villalpando, dentro del Programa Rehabitare y con financiación del Fondo de Cohesión Territorial. La intervención se integra en un edificio de titularidad municipal construido en torno a 1970, inicialmente destinado a alojamiento de maestros y ubicado dentro del complejo educativo donde se encuentran el CEIP “La Inmaculada” y el IES “Tierra de Campos”.

La vivienda, de 71,41 m² útiles en estado inicial (69,49 m² tras la rehabilitación) y 83,06 m² construidos, presentaba un estado aceptable pero con importantes carencias en materia de habitabilidad y eficiencia energética, incluyendo la ausencia de aislamiento en fachada, carpinterías metálicas obsoletas y una instalación interior inacabada.

La actuación ha consistido en la mejora integral de la envolvente térmica (trasdosados con aislamiento, falso techo aislado), la renovación de carpinterías exteriores con sistemas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio de alta eficiencia, la instalación completa de calefacción y ACS mediante aerotermia, la renovación de todas las instalaciones y sanitarios, la actualización de revestimientos y suelos y la incorporación de mobiliario básico de cocina. El resultado final permite alcanzar una calificación energética D y destinar la vivienda al alquiler social. La inversión total asciende a 51.910,89 euros.

En relación a otras actuaciones en Villalpando, indicar que además de la vivienda del programa rehabitare ya terminado, hay otra actuación rehabitare en marcha que se va a empezar próximamente del Rehabitare Junta-Diputación en redacción de proyecto de 94.000 euros.

Por otro lado se está tramitando una subvención para la compra de 9 viviendas por un montante de 363.354 euros, dentro del Programa de incremento del parque público de viviendas para alquiler del Plan Estatal.

Colaboración de Obispados y diputaciones

Rehabitare es fruto de la colaboración entre administraciones y entidades. Cabe recordar que en 2018 varios Obispados de la Comunidad se adhirieron al programa firmando protocolos de colaboración con la Junta de Castilla y León para la rehabilitación de casas rectorales con la finalidad de dedicarlas al alquiler social. Concretamente firmaron las diócesis y archidiócesis de Ávila, Burgos, León, Astorga, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia, Zamora y Valladolid. Hasta el momento se han rehabilitado ya 35 viviendas con un presupuesto de más de 1,8 millones.

Además, en julio de 2020 se firmaron los protocolos de colaboración entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones de la comunidad, con la misma finalidad y el reto de ampliar la oferta pública de alquiler social en el medio rural.

Posteriormente, se firmaron los convenios Rehabitare 2021-2024 entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y las nueve diputaciones, estableciéndose una financiación a mayores de la que tenía prevista la consejería que alcanza los 4.264.000 euros, aportada al 50 % por cada una de las administraciones, para la rehabilitación de 82 viviendas.

Finalizadas las actuaciones de estos convenios y ante el éxito obtenido, ambas instituciones pusieron de manifiesto la necesidad de realizar un nuevo convenio 2024-2027 para llevar a cabo 88 actuaciones por un montante de 9.152.000 euros, firmándose el pasado 30 de septiembre de 2024 en Palencia el protocolo entre las 9 instituciones provinciales y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En la actualidad se están tramitando los convenios a firmar entre los presidentes de las diputaciones provinciales y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Balance en la comunidad

Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en la comunidad son 635, de las cuales 473 corresponden a la Junta de Castilla y León, 35 al protocolo Junta-Obispados y 127 al convenio Junta-Diputaciones, con una inversión total de 38,63 millones.

La previsión hasta final de la Legislatura es rehabilitar otras 59 nuevas viviendas con una inversión de 5,71 millones, con el objetivo de terminar el mandato con 694 viviendas incorporadas al parque público de alquiler, con una inversión de 44,34 millones.

Esta nueva actuación forma parte de las ya iniciadas por la Junta de Castilla y León en otros programas que tienen como objetivo incrementar el parque público de vivienda a través de la promoción, la rehabilitación o la compra. Todo ello con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda a quienes más los necesitan, especialmente a los jóvenes de Castilla y León, tanto en compra como en alquiler.

Provincia de Zamora

Al inicio de legislatura, el parque publico existente en la comunidad era de más de 9.000 viviendas en alquiler o venta, correspondiendo 1.033 de ellas a la provincia de Zamora, con 751 en venta y 282 en alquiler. A esto la Junta pretende sumar otras 415 viviendas más.

En concreto, a las 70 viviendas del programa Rehabitare comentadas, hay que añadir que se están ejecutando 15 viviendas para venta con descuento del 20% del precio de adquisición para jóvenes (en colaboración con la Diputación de Zamora)-, se encuentran también en fase de ejecución otras 42 viviendas para alquiler asequible de jóvenes bajo la modalidad de vivienda colaborativa, otras 250 viviendas para alquiler enmarcadas en el programa ‘Emprendedores’, 36 viviendas de camineros, y otras 2 viviendas son adquiridas por la Junta para su incorporación al parque de alquiler. Todo ello será posible gracias a una inversión que supera los 33 M€

A ello se añade las viviendas que han adquirido familias jóvenes en Castilla y León gracias a la línea de avales pues en marcha por la Junta hace más de un año y que ha supuesto la firma de 40 préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en la provincia de Zamora.