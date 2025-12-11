El Belén con materiales reciclados que une a los vecinos de un pueblo de Zamora
La iniciativa ha sido promovida por la Asociación Cultural La Gavia de Torres del Carrizal
A. V.
La Asociación Cultural La Gavia de Torres del Carrizal ha vivido este año una experiencia verdaderamente especial al participar en la creación de un Belén realizado con materiales reciclados. Cada pieza, cada detalle, ha sido fruto del cariño y la imaginación de quienes han querido aportar su tiempo y sus manos.
En esta iniciativa han participado personas de todas las edades, incluidas otras de edad muy avanzada, que con su presencia, su sabiduría y su ilusión han dado un significado aún más profundo a este proyecto. Gracias a ellas y a todas las personas que se han sumado, el Belén no es solo una obra creativa: es un homenaje a la convivencia, a la memoria compartida y al espíritu comunitario que nos une como pueblo.
