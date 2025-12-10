Zamora, una tierra para avistar ovnis: la paranormal historia que sobresaltó a una pareja el pasado verano

Era una noche de verano relativamente tranquila en Zamora. Cierto es que no había demasiada luz ambiente más allá de los núcleos de población debido a la escasez de iluminación lunar de aquella velada. Sin embargo, nada hacía presagiar a los protagonistas de esta historia lo que ocurriría durante esa madrugada en la conocida como 'Carretera de los Infiernos', que une la capital provincial con Almaraz de Duero. Un evento que sorprendió a una pareja que 'solamente' buscaba encontrar explicaciones a posibles avistamientos desconocidos y que les hizo creer por un momento que el nombre de esta ruta se había convertido en realidad.

Según se puede leer en el último número de 'Más allá de la ciencia', todo ocurrió durante la noche del 26 de julio, en pleno verano zamorano. El lugar de los hechos, la de sobra conocida ZA-P-2223, hasta donde se trasladó una pareja de aficionados a la ufología. Como ya habían hecho en otras ocasiones desde distintos lugares, realizaron una emisión sonora conocida como 'Código Tum', una especie de llamada a situaciones paranormales. Sin embargo, lo que ocurrió justo después superó todas sus expectativas e hizo que aquel instante fuera "el más terrorífico" que ambos habían vivido en toda su existencia.

Tal y como explican los ufólogos Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano, miembros del grupo de investigación 'Kilometro OVNI', los primeros momentos de tensión fueron producto de una serie de luces muy potentes desde un montículo cercano. Sin tiempo de reacción, aparecía por allí un objeto esférico -"un pequeño sol" según los avistadores- que dio paso a la llegada de una figura de forma prismática, comparable a "una puerta de color blanquecino". La experiencia paranormal no quedó ahí, pues la pareja que minutos antes había dejado su vehículo junto a la carretera vería una "nave amarillenta con cúpula" sobrevolando a unos 20 o 30 metros de altura.

Interés creciente

Para dar por finalizada la experiencia terrorífica a apenas unos kilómetros de la capital, los ocupantes del coche aseguran que "una fuerza invisible" habría zarandearon el vehículo cuando regresaron a su interior. Según relata el zamorano Nando Domínguez, esta zona cercana a Almaraz de Duero sitúa a la localidad como "uno de los enclaves más comentados de la ufología española" durante los últimos tiempos. Además, siempre en palabras del ufólogo, se trata de "un punto de la provincia donde se han registrado otros episodios" de índole similar. Sea como fuera, la provincia podría ser un destino turístico para ufólogos gracias a fenómenos como el del pasado verano.