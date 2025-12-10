Villamor de Cadozos clama por su rivera: "Nos hinchábamos a coger cangrejos y tencas y hoy da pena"

Cuenta María del Carmen que ha dejado de cultivar la huerta. "Te ponías a regar y daba olor, salen aguas fecales por la tubería, se está levantando todo el desagüe porque se ha metido la maleza. Es una vergüenza que estemos así". La vecina describe el escenario en el pequeño pueblo zamorano de Villamor de Cadozos, una pedanía dependiente del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago que desde hace años brega por la limpieza de su paraje natural más preciado: la rivera.

"Cómo te comes unas patatas regadas con esas aguas. ¡Imposible! Me ha dado pena, pero lo he tenido que dejar. Es necesario limpiar la rivera, llevamos años pidiéndolo y aquí nadie hace caso". Y como ella Miguel Ángel Romero, vecino ribereño que ya vio en 2021 cómo las aguas inundaban una de sus fincas y se metían en el garaje. Las intensas lluvias acabaron por colmatar un cauce hasta arriba de maleza y vegetación, se taponaron los puentes y el agua buscó camino por donde pudo.

Maria del Carmen y Miguel Ángel muestran algunos de los escritos remitidos a la CHD / I. G.

Miguel Ángel muestra las peticiones que llevan cursando desde 2021 sin respuesta alguna. Requerimientos, mapas, fotografías. Ya hace cuatro años que venían advirtiendo del "lamentable estado del cauce y las márgenes, lleno de maleza, vegetación y otros materiales que se han ido acumulando hasta taponar los puentes". "No hace falta que caiga gran cantidad de agua para que se forme de nuevo el tapón y vuelvan los desbordamientos" cuestiona este vecino.

"La amenaza está ahí" advierte Salvador, a quien también se le inundó el corral y el garaje. "Aquí hace años que no se hace nada y encima, al problema de la vegetación que ya no hay quien la controle, se suma ahora la tubería de fibrocemento y está llena de grietas. El agua de los desagües se filtra por la tubería y da un olor tremendo. Esto ya es más grave porque es un problema medioambiental" denuncia.

"Cuando vienes a dar un paseo por las tardes, huele que apesta, y no digamos en verano; las huertas se pudren" coinciden Teresa, Manoli y Carmina.

Vecinos sobre el puente con la maleza asomando desde la rivera / I. G.

Así lo viene denunciando reiteradamente la asociación vecinal de Villamor de Cadozos, impotente ante un "silencio administrativo que te mata y al final lo que consiguen es que nos organicemos y vayamos a instancias superiores. Porque no nos vamos a callar" apuntan. "Están acostumbrados a que en estos pueblos son mucho de aguantar y aguantar, hasta que explotan" reflexiona Antonio. Ningún ejemplo tan claro como el de la "mal llamada depuradora, porque en realidad es una fosa séptica", proyectada cuando su padre fue alcalde pedáneo, "hará unos cuarenta años".

Los vecinos recuerdan cómo se instaló una línea eléctrica hasta la zona donde iría la "depuradora", pero nunca se llegó a arrancar el motor, permanece el poste, nada más. "Eso es un pozo donde se van depositando los restos sólidos y cuando se llena se desborda" cuentan sin poder evitar las comparaciones con aquel arroyo "limpio, rebosante y lleno de vida" que conocieron de niños. Hoy es una montaña de maleza a largo del tramo urbano que tapa hasta el cauce.

Detalle de la tubería de fibrocemento / I. G.

"En esta rivera yo me hinchaba a coger cangrejos, tencas, había patos" evoca Antonio. "Era nuestra piscina" recuerda Miguel. "Me acuerdo cuando era pequeña que por san Blas venían las sardas y mi abuela ponía la red, aquello era un manjar" tercia Teresa. "Era una rivera muy limpia, la gente venía a pescar y ahora da pena verla" apunta Manoli, que hace pocos días se veía sorprendida por dos matrimonios merodeando con el móvil por el pueblo. "Venían a Villamor de Cadozos porque les habían dicho que era la Venecia de Sayago" revela orgullosa. Hoy es difícil imaginarse aquel riachuelo que atravesaba el pueblo como una columna vertebral dibujando a su paso un paisaje inigualable de huertas y estructuras de piedra.

Una "urgente necesidad"

"Es verdad que la despoblación ha hecho mella, pero más el abandono" se quejan con amargura. "Hay mucha decepción y frustración por la gestión hacia esta pedanía, pero desde la Asociación de Villamor de Cadozos vamos a utilizar todas las herramientas para que la situación cambie. Nos hemos organizado por la necesidad de cambiar las cosas y que se inviertan en este municipio los recursos disponibles para este pueblo" aseguran los vecinos. Aunque describen otras necesidades, "la rivera es una de las urgentes y si no cumplen con la necesidad de cambiar las tuberías, de arreglar la depuradora y limpiar el cauce, elevaremos requerimiento a la Fiscalía de Medio Ambiente de Zamora para que actúe en consecuencia".

Acumulación de vegetación en el cauce de la rivera de Cadozos, en su tramo urbano / I. G.

Cierto es que hay un atisbo de luz al final del túnel. La semana pasada se personaban en Villamor de Cadozos la alcaldesa de Bermillo, Ángeles Martínez, con un técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero para comprobar sobre el terreno la situación de la rivera y un ingeniero para valorar el problema de las tuberías. Así lo reconocen los vecinos, aunque a estas alturas y después de años de indiferencia "hasta que no veamos lo que nos han prometido no nos lo vamos a creer".

Compromiso de la alcaldesa

Y el compromiso, por boca de la alcaldesa, no es otro que el acuerdo de la CHD para limpiar la rivera "50 metros a derecha e izquierda de cada puente. Eso significa que por fin nos van a dejar actuar y cuando se pueda, de cara a la primavera, se llevará a cabo el mantenimiento". Sobre el "problema gordo" de las tuberías, Angelines Martínez, anuncia que "vamos a tomar cartas en el asunto", precisando a renglón seguido que "se va a hacer un estudio de la situación; es una actuación que vale mucho dinero y el Ayuntamiento tiene unos recursos limitados para los ocho pueblos a su cargo".

"Eso de que no hay dinero para las pedanías ya no os vale. Llevamos años esperando a que llegue algo a Villamor" replica este pueblo cansado de "aguantar".