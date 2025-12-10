Sayago
La hostelería de Fermoselle, más digital para adaptarse al cicloturismo
El salón de actos del Ayuntamiento acogerá mañana jueves a las 18 horas un módulo informativo basado en marketing digital y redes sociales
E. V.
El Ayuntamiento de Fermoselle celebrará un módulo informativo sobre Marketing Digital y Redes Sociales, enfocado en cómo debe aprovechar la hostelería el potencial del cicloturismo para captar ese nuevo nicho de mercado que se abrirá en el municipio dentro del proyecto "Iberlobo On Bike". La charla se celebrará mañana jueves a las 18 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Fermoselle.
La nueva modalidad que cobrará fuerza en el territorio busca ofrecer herramientas digitales clave para adaptar los negocios del sector a las necesidades del cicloturista (bike-friendly) posicionándose como parte de la oferta de turismo sostenible en Arribes del Duero e incrementando su número de reservas y visibilidad utilizando estrategias en redes sociales.
"Iberlobo On Bike", patrocinado por la Diputación de Zamora, apuesta por crear un destino turístico transfronterizo único a través del impulso del cicloturismo como fuente de emprendimiento y generación de empleo en la comarca sayaguesa.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- Un pequeño pueblo de Sanabria, 'abandonado': postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
- El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
- La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano
- Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios