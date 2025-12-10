La hostelería de Fermoselle, más digital para adaptarse al cicloturismo

El Ayuntamiento de Fermoselle celebrará un módulo informativo sobre Marketing Digital y Redes Sociales, enfocado en cómo debe aprovechar la hostelería el potencial del cicloturismo para captar ese nuevo nicho de mercado que se abrirá en el municipio dentro del proyecto "Iberlobo On Bike". La charla se celebrará mañana jueves a las 18 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Fermoselle.

La nueva modalidad que cobrará fuerza en el territorio busca ofrecer herramientas digitales clave para adaptar los negocios del sector a las necesidades del cicloturista (bike-friendly) posicionándose como parte de la oferta de turismo sostenible en Arribes del Duero e incrementando su número de reservas y visibilidad utilizando estrategias en redes sociales.

"Iberlobo On Bike", patrocinado por la Diputación de Zamora, apuesta por crear un destino turístico transfronterizo único a través del impulso del cicloturismo como fuente de emprendimiento y generación de empleo en la comarca sayaguesa.