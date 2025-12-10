Los embalses de Zamora se estancan en la primera semana de diciembre

La lluvia, aunque de manera puntual, ha sido protagonista de este inicio de mes en Zamora. Sin embargo, estos chubascos no se han traducido en un llenado de los embalses de la provincia, que ni siquiera han aumentado en 1% durante la primera semana de diciembre. Así pues, los pantanos zamoranos aún siga por debajo del 50% a la espera de que el invierno meteorológico deje nuevas precipitaciones, tanto en forma de lluvia en cotas bajas como de nieve en las montañas de Sanabria. Una situación más favorable con la que se espera acercarse al 100% de capacidad que se rozó en muchos embalses durante la pasada primavera.

Este martes, jornada en la que se publican los datos semanalmente en los registros con el 'llenado' del lunes, la ocupación total de los embalses de Zamora se situaba en el 45,39%, lo que supone una leve mejoría respecto a la semana anterior (0,4% de crecimiento). Así pues, los fríos datos tras la primera semana de diciembre sitúan los porcentajes a menos de dos puntos de los recogidos hace un año (47,31%) e incluso por encima de la media de la última década (44,35%). Lo que hace unas semanas era una buena noticia con el adelanto del primer 'pico' previo al invierno, ahora se convierte en una señal de preocupación de cara a la primavera.

Agua embalsada en Zamora provincia y en el embalse de Ricobayo / embalses.net

Dentro del pírrico aumento que han vivido los embalses de Zamora, la mejor noticia llega esta vez desde el embalse de Ricobayo, que ha tenido un crecimiento de 10 hectómetros cúbicos hasta llegar al 37,12% de llenado. A la lista de subidas 'solamente' se suma el pequeño embalse de San Sebastián (2,17% al alza respecto a siete días antes). En cuanto al segundo pantano por tamaño de la provincia, el de Cernadilla, mantiene su humilde 34,12% de capacidad sin el más mínimo cambio respecto a la semana anterior. Una situación que se repite en los dos últimos de la fila, Castro (88,89%) y Puente Porto (26,09%).

El resto, en pérdidas

Las buenas noticias se acaban con estos cinco embalses, por lo que los otros tres de la provincia van a remolque en este último mes del año. Pese a todo, el descenso no es pronunciado en ninguno de los casos y solamente representa un 0,59% en Valparaíso (hasta el 86, 98%), un 2,78% en el caso de Nuestra Señora de Argavanzal (se queda en un 86,11%) y algo más de un 3% en Villalcampo (aún en un honroso 92,42%). En resumen, datos que todavía se deben coger con pinzas, pues las nevadas y las lluvias propias de esta época solamente han traído unos pequeños destellos a Zamora desde el pasado 1 de diciembre, inicio del invierno meteorológico.