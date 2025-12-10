El certamen de villancicos "Espigas" recala este sábado en Aspariegos

A punto de cumplir un cuarto de siglo de vida, el certamen de villancicos "Espigas" recalará en la localidad de Aspariegos para cantar la Navidad "con una calidad suprema". Será este sábado, 13 de diciembre, cuando la iglesia de San Martín de Tours acoja a partir de las 18:00 horas a los nueve coros en su apuesta por recuperar y difundir la cultura tradicional y popular, en este caso la música popular navideña de los villancicos.

Un total de 150 integrantes enriquecerán el programa de esta vigésimocuarta edición en la que participarán las asociaciones culturales Grajalejo de Aspariegos, Río Sequillo de Belver de los Montes, Villa de Alba de Villalba de la Lampreana, Águedas de Castronuevo, Las Flores de Manganeses de la Lampreana, Fuentemiro de Moreruela de los Infanzones, La Gavia de Torres del Carrizal, León Felipe procedente de Andavías, Muben de Benegiles y Grajalejo en Aspariegos.

El evento, organizado un año más por la Federación "Espigas" y con la colaboración de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rual de Zamora, contará con un aforo limitado a 250 personas, si bien el certamen se retransmitirá también vía streaming a través de YouTube.

Los villancicos, recogidos y seleccionados por las propias asociaciones culturales que los interpretarán, mostrarán la "riqueza cultural y musical" de las comarcas de Campos, Pan y norte del Duero de la provincia, en palabras de Maite Escalante, presidenta de la asociación cultural de Grajalejo como anfitriona del evento. El certamen finalizará con un chocolate cortesía del Ayuntamiento presidido por Isabel de Prada Calleja.

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, definía la "calidad suprema" de una cita que este año resonará "no solo en Aspariegos, sino en todos los puntos de la provincia de donde sean las personas que los vayan a ver". Al tiempo, agradecía el "trabajo incansable" de las asociaciones integradas en "Espigas" para llevar y crear cultura de calidad en el mundo rural, en una labor adicional de acompañamiento y "punto muy importante de esa lucha contra la soledad".

Por su parte, la técnico de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, ponía en valor un certamen "ya asentado" y que es el resultado de "trabajo, esfuerzo y de muchísima organización".

El programa de villancicos, por orden de intervención, queda de la siguiente manera:

* A.C. GRAJALEJO (Aspariegos) -- Villancico de bienvenida - Sin pañales.

1. RÍO SEQUILLO (Belver de los Montes) -- Que toquen las castañuelas y La primera Navidad

2. A.C. VILLA DE ALBA (Villalba de la Lampreana) -- Donde vas carpintero y El nacimiento

3. A.C. ÁGUEDAS DE CASTRONUEVO (Castronuevo) -- Ya Dios y Yo bajo del monte

4. A.C. LAS FLORES (Manganeses de la Lampreana) -- Luces de Belén y La luz que nace en ti

5. A.C. FUENTEMIRO (Moreruela de los Infanzones) -- Caminando a Belén y Tócale las palmas

6. A.C. LA GAVIA (Torres del Carrizal) -- Belén está muy cerca y Cántale a Jesús

7. A.C. LEÓN FELIPE (Andavias) -- Dios nos nace cada día y Nace un niño en un portal

8. A.C. MUBEN (Benegiles) -- Navidad en el campo y Nació en Belén

9. A.C. GRAJALEJO (Aspariegos) -- Gloria al recién nacido y Al portal de Belén

* VILLANCICO DE DESPEDIDA (Todos los coros)