'Amanecer en Aliste' insiste en la creación del museo regional de mascaradas en Riofrío

La asociación cultural Amanecer de Aliste insiste en la necesidad de impulsar la creación de un museo regional de mascaradas con sede en Riofrío. Una petición que traslada por segunda vez en los últimos años y que parte de "argumentos sólidos" para tratar de hacer realidad un proyecto ansiado.

La reivindicación, recogida en el editorial de la revista "Los Carochos", recuerda que Aliste es la comarca de la región más rica en mascaradas y Zamora la provincia con mayor número de celebraciones de invierno. Y focaliza aún más en el mapa al apuntar que "solo el municipio de Riofrío suma tres rituales de invierno y un museo (La Casa de Los Carochos) ya consagrado desde hace 10 años".

El anuario abre sus páginas con la petición realizada a los responsables autonómicos y provinciales que sigan los pasos de la vecina Portugal que "se adelantó ya hace tiempo a esta demanda". "¿Hasta cuándo habrá que esperar para inyectar vida a pueblos como estos, que pierden gente año tras año, y no aprovechar el tirón de sus potencialidades culturales y patrimoniales"?, se preguntan.

Una reivindicación que viene acompañada del revulsivo que este proyecto supondría para la zona, teniendo en cuenta que el oeste zamorano es uno de los más afectados por la despoblación. "Si a esos motivos se añade que estas tradiciones identifican de manera significativa a los pobladores de sus pueblos, la reivindicación se presenta por sí misma", sentencian.

La revista, editada por la propia asociación desde el año 2013, incluye en su habitual monográfico sobre el universo de las mascaradas la investigación de Rubén Gago sobre el rito de "Los Diablos" de Cabañas de Aliste, una manifestación de invierno que desapareció en los años 50 del siglo pasado. A su vez, incluye una entrevista a la periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez, autora de la primera "Guía de Fiestas Populares de España" y pionera en incorporar la información de estas celebraciones en los diarios y revistas españoles a comienzos de la década de los 70.

En su apartado gráfico, el nuevo número reúne 65 fotografías firmadas por 37 autores así como una veintena de ilustraciones elegidas de un total de 57 alumnos participantes en esta experiencia artística procedentes de centros de enseñanza artística de Burgos, Salamanca y Valladolid.

En la tarea previa a la realización de sus obras, los futuros profesionales han llevado a cabo un trabajo de documentación del rito alistano y sus personajes para, a continuación, plasmar sus creaciones con la máxima imaginación posible ya que se trata de una de las singulares aportaciones a la revista.