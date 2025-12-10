Abejera celebra un siglo de la compra del Monte Casal en la Sierra de la Culebra

Abejera de Tábara, localidad perteneciente al municipio de Riofrío, conmemora hoy los cien años del mayor hito y hazaña en la historia del pueblo, la compra de El Casal, mítico paraje serreño con un verde valle y uno de los grandes paraísos de biodiversidad de la Península Ibérica, ubicado en pleno corazón de la Sierra de la Culebra.

Hoy Abejera rinde culto, respeto y agradecimiento a la memoria de sus ancestros, aquellas 62 familias, lideradas por el "Tío Josesón", con 61 hombres y una sola mujer, Rosalía Vara Prieto, que con valentía y corazón –voluntad les sobraba, aunque las perras (dinero) no las tenían y había que buscarlas–, apostaron por comprar "El Casal" logrando el paraíso terrenal soñado desde principios del siglo XVI, aunque la desgracia solo les dejaría disfrutarlo durante 52 años hasta ser expropiado por el Estado para crear la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra.

Una historia peculiar la de Abejera, llena de aconteceres y de sacrificios, de alegrías y de sinsabores, de esperanzas agroganaderas logradas y frustradas por traiciones de los más poderosos: entre 1920 y 1925 el pueblo se quedó prácticamente solo con mujeres, niños y ancianos ya que muchas de las familias no disponían del dinero para hacer frente al pago su parte, 1.125 pesetas, lo cual obligó a los hombres a tener que emigrar para ganarlas al otro lado del océano Atlántico: en Cuba.

Marquesado de Tábara

Comienza la historia el 9 de septiembre de 1541 cuando el rey Carlos I creó el Marquesado de Tábara a favor de Bernardino Pimentel, al que pasaba a pertenecer Abejera. La fundación del pueblo fue anterior pues el foro a los primeros pobladores, 16 vecinos y una viuda, lo otorgó su madre la alistana Ynés Enríquez de Gumán (hija del primer Conde de Alba de Aliste Enrique Enríquez de Mendoza) nacida en 1450 y fallecida en 1527 periodo en el que se fundaría Abejera.

El Casal: expropiación para la repoblación forzosa

En un pleito del Marqués de Alcañices aparece como uno de los testigos un tal Hernando Ramos que afirmaba en el proceso judicial haber llegado a Abejera hacia 1510, donde contrajo matrimonio con una mujer del pueblo. Ello supone que como poco Abejera suma ya 515 años de historia.

El "Foro Perpetuo" de Abejera ascendía 21.900 maravedíes a pagar en tres plazos, mientras que cada vecino le entregaba un carnero de 2 a 3 años en mayo y en su conjunto la comunidad vecinal 50 libras de queso de asadero y 24 perdices, a entregar en Tábara el día de Todos los Santos.

La "Redención de Foros" no llegaría hasta el día 15 de noviembre de 1913, otorgada por Agustín Alfageme Pérez, ante el ilustre notario Guallart Gassent, con lo cual los de Abejera estuvieron durante 372 años pagando religiosamente (obligados) cada 1 de noviembre el Foro de "Fundación y Población" (661 reales y 26 maravedíes: 3.306 pesetas); el Foro de "Carneros" (un carnero regulado a 112 pesetas: 2.240 pesetas) y el Foro de "Quesos y Perdices" (80 reales por 50 libras de quesos, regulado a real y libra; y 24 perdices, a real y cuartillo la pieza 400 pesetas).

El Registro de la Propiedad de Alcañices acogía la rúbrica de la escritura de Redención de Foros en 14 de marzo de 1914 tras abonar las últimas 8.000 pesetas. En este caso los representantes en la liberación del yugo del Marqués de Tábara fueron los vecinos Ignacio Antón González, Juan Santiago Lorenzo, José Mezquita Carbajo y Bernardo Martín Remesal.

Nada más verse liberados del yugo que les mantuvo atados de pies y manos al Marquesado de Tábara comenzaron los vecinos a fraguar la idea de hacerse con el Monte Casal, un vergel en pleno corazón de la Sierra de la Culebra, hasta conseguirlo oficialmente once años después. Una garantía de vida para un pueblo que carecía de ríos y de valles propios.

4 terratenientes y 62 familias

Día 10 de diciembre de 1925: esta fue la fecha en que se firmó el acuerdo de compraventa ante el notario Joaquín Martínez Iglesias (abogado y notario del Ilustre Colegio de la Audiencia de Valladolid con residencia en Zamora) para lo cual los vecinos se vieron obligados a realizar el pago por adelantado a los entonces propietarios, los hermanos Urbano (médico), Agustina Pilar y Victoriano Silva Román, que vivían respectivamente en Madridanos, Moreruela y Zamora.

Al frente de los 62 compradores (familias), y representándolos con su presencia y firma en la escritura de compraventa, estuvo en Zamora José Mezquita Carbajo, más conocido por todos como el "Tío Josesón" (casado con Joaquina Casas Vara), "mayor de edad, labrador y vecino de Abejera", uno de los personajes más históricos, líder y buque insignia del pueblo en la época.

Los vecinos Abejera, un pueblo sin ríos ni riberas, ubicado entre la Sierra de Valer y la Sierra de Sesnández, veían cumplido así un sueño hasta entonces imposible, generación tras generación, para poder alimentar sus rebaños de vacuno, ovino y caprino durante las cuatro estaciones del año, aunque muy en particular en primavera y en verano cuando las serranías eran un secarral.

Primera página del documento de escritura del 10 de diciembre de 1925 de la venta de El Casal. / Ch. S.

Los Silva Román entregaban así a Abejera una finca cuya extensión sumaba 3.239 fanegas, 4 celemines y 2 cuartillos, equivalentes a 1.239 hectáreas de florecientes terrenos. La escritura refleja el abono de 11.000 pesetas, sin embargo, la realidad es que las familias de Abejera pagaron mucho más, pues el precio real fue de 77.500 pesetas, una auténtica fortuna para la época.

La historia, sin embargo, se fraguó a lo largo del quinquenio anterior a la rúbrica de la escritura pues al acuerdo real por la compra de El Casal se había llegado en realidad en 1920 y el aprovechamiento tras la primera reunión comenzaba el 1 de enero de 1021. Sin embargo, los Silva Román no aceptaron hacer la entrega oficial hasta haber recibido el último céntimo.

El Casal fue una fuente de vida y de progreso para el pueblo gracias a las 62 familias que lo compraron en 1925, unos hombres y mujeres a los que siempre estaremos agradecidos Ángel Andrés Ferreras — Alcalde Pedáneo de Abejera

Fue así y allí cuando nacía la Mancomunidad Vecinos de Abejera integrada por 62 familias que participaron en la compra, la práctica totalidad del pueblo, distribuyéndose la finca del antiguo Marqués de Tábara en 62 quiñones (partes), a razón de 1.250 pesetas pagaderas en un plazo de cinco años en que los compradores hubieron de sacrificarse para poder abonar su parte.

El Monte Casal es en realidad una incongruente denominación pues se trata de un valle longitudinal dentro de la Sierra de la Culebra, entre los 880 y 920 metros de altitud, rodeado de cumbres que alcanzan los 983 y los 1.126. Si bien su principal recurso eran los pastos (praderas), gracias a sus fértiles suelos allí se llegaron a cultivar y cosechar hortalizas, patatas y centeno.

Escrito en el que se cita el preci devente de El Casal por 11.000 pesetas. En realidad pagaron 75.000. / Ch. S.

En el año 1920 tenía una vivienda de 250 metros cuadrados con portal de entrada, cocina con horno y despensa, un cuarto y pasillo, además de corral y pajar, más otra cuadra adosada de 46 metros y otro corral cercano con dos cortejas (pocilgas) de 66 metros. La casa había sido ocupada por los guardas y renteros. Entre sus bondades acuíferas estaba la fuente de las "Llamas de Arriba", más tres corrales de mampostería y dos cortinas de piedra.

La historia de El Casal en la Sierra de la Culebra daba un giro radical el 10 de enero de 1958 cuando Francisco Franco, siendo ministro de Agricultura Cirilo Cánovas García, declaraba la utilidad pública y urgente repoblación, entre otras, 1.128,5 hectáreas del monte perteneciente en parte al común de vecinos de Abejera, Riofrío y Sesnández y 126 más inmediatas, por Patrimonio Forestal del Estado o imponiéndoles un Consorcio Forzoso.

Se trató de una auténtica ilegalidad "al darse por comunales unos terrenos que en realidad eran vecinales", señalan los vecinos. Pero a ver quién le llevaba la contraria a Franco. Los alcaldes pedáneos de Abejera y Sesnández y los alcaldes presidentes de Riofrío y Ferreruela recibían la comunicación por correo a través de una desoladora carta el 4 de febrero de 1958.

Por decreto de 15 de septiembre de 1958 se derogaba la disposición 1958 y se declaraba de Utilidad Pública y Urgente Ocupación la repoblación obligatoria del Monte Casal propiedad de particulares: 1.551 hectáreas. La Mancomunidad de Vecinos de Abejera perdió 1.077 hectáreas por las que se le pagaron 5.529.414 pesetas, que se repartieron entre las 62 familias y vecinos del mismo pueblo percibieron otras 396.330 pesetas (entre 39 partes) por las 49 hectáreas del "Quinto Quiñón".

Carta de pago de El Casal firmado a fecha de 1925. / Ch. S.

Otros afectados fueron la Mancomunidad de Vecinos de Riofrío que perdía 121 hectáreas, la de Sesnández 101 y varios particulares más; Marcelino Gago Prieto (49), Jesús Fernández Vara (41), Juan Blanco Calvo (43) y Jacinto Sánchez Sánchez (55).

El levantamiento del acta previa a la ocupación en El Casal, el 19 de febrero de 1959, ante el malestar vecinal, requirió la presencia de todos los efectivos de la Guardia Civil de los Puestos de Tábara y Ferreras de Abajo. La repoblación forestal daba comienzo en abril de 1961 oponiéndose a los trabajos los vecinos de Abejera.

Mediante Decreto Ley del 4 de noviembre de 1971 el Estado y Francisco Franco suprimían Patrimonio Forestal de Estado y se creaba el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) que a partir de entonces se hacía cargo de El Casal.

Día 4 de febrero de 1972, esa fue la fecha más triste y fatídica de la historia para las honradas, buenas y luchadoras gentes de Abejera cuando, el Estado, tras decretar la expropiación, para mayor aberración, eligió la propia casa de El Casal, propiedad de los propios vecinos, para rubricar la sentencia de una muerte anunciada con el levantamiento del acta previa a la ocupación de la finca que había sido declarada de Utilidad Pública por el Gobierno de Franco el 24 de julio de 1970.

El Valle del Casal dejaba de ser de Abejera para convertirse en al alma, corazón y vida de la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra. Abejera y sus vecinos solamente pudieron disfrutarlo durante 52 años, perdiendo muy a su pesar su símbolo de identidad social, humana, geográfica, agro ganadera y de supervivencia.