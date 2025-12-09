Una serie de obras entorpecerá la circulación en la A-11 y la A-52 a su paso por la provincia de Zamora durante esta semana

Las carreteras de Zamora, al igual que las del resto de la Comunidad y del país, han dejado ya atrás la operación especial del Puente de la Constitución. Un periodo festivo en el que no ha habido un número significativo de incidencias y que da paso a dos semanas de relativa calma antes de la Navidad. Este parece ser el motivo para retomar diferentes labores de mejora en las carreteras de la provincia, provocando cortes parciales o totales en algunas vías de especial relevancia. En el caso de este martes, los principales afectados durante la mañana serán los vecinos de Zamora, el Alfoz de Toro y las comarca de Sanabria y La Carballeda, tal y como indica la DGT en su página de avisos.

Incidencias en las vías principales que unen Zamora con Valadolid y Benavente / DGT

En el primer caso, unas obras en la autovía A-11 limitan la circulación en un carril por sentido desde las 08:00 horas de la mañana, con una finalización prevista para las 14:30 horas. Para ser más preciso, se trata de una incidencia que se prolonga entre los kilómetros 412 (cruce con la A-66) y 456 (límite provincial) de la principal conexión de Zamora con la vecina Valladolid. Sin más detalles sobre la incidencia en el mapa de avisos de la DGT, es el carril derecho el que se mantiene cortado en sentido decreciente -hacia Valladolid-, mientras que no se puede usar el izquierdo en el caso del sentido creciente -hacia Zamora-.

La situación en Sanabria y La Carballeda es más complicada, con diversas incidencias notificadas por la DGT. El principal inconveniente que se encontrarán los usuarios de la A-52 será el corte total de la carretera en sus carriles decrecientes -en sentido Benavente- desde el kilómetro 76 (Otero de Sanabria) hasta el kilómetro 49 (Rionegro del Puente). Según la estimación que aparece en el aviso del ente regulador del tráfico, se trata de una situación que se alargará desde este martes hasta el próximo viernes, 12 de diciembre. Asimismo, pueden producirse también cortes o desvíos temporales en ambos sentidos desde el kilómetro 76 (Otero de Sanabria) hasta el kilómetro 112 (túnel de La Canda).

Incidencias en la A-52, autovía que une la comarca de Sanabria con Galicia / DGT

Otros cortes

En la lista de avisos de la DGT se acumulan una serie de incidencias en la provincia de Zamora, aunque más allá de las mencionadas anteriormente, no deberían suponer un gran quebradero de cabeza para los conductores. Es el caso, entre otros, del corte del carril derecho de la A-66 en sentido Zamora durante algo más de dos kilómetros (257 a 259,5) dentro del término municipal de Montamarta. De igual manera, todo aquel que visite la capital debe tener en mente el corte de la Avenida Galicia con motivo de la pavimentación de esta vía urbana, actuación incluida en las ya de sobra conocidas obras de humanización.