Los "Coros de Navidad" resonarán en 32 pueblos de Zamora: consulta el programa

Corales, ensembles y agrupaciones líricas llevarán el espíritu navideño por todos los rincones de la provincia entre el 13 de diciembre y el 5 de enero

El vicepresidente primero y concejal de Cultura de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, durante la presentación del festival &quot;Coros de Navidad 2025&quot;.

El vicepresidente primero y concejal de Cultura de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, durante la presentación del festival "Coros de Navidad 2025". / Víctor Garrido / Victor Garrido

Estefanía Vega

Zamora y su provincia se preparan para una Navidad cargada de música y villancicos con un extenso programa de conciertos que recorrerá los pueblos de la provincia entre el 13 de diciembre y el 5 de enero. En total, 32 municipios acogerán en sus templos los conciertos enmarcados en el festival "Coros de Navidad 2025" que pretende llevar la cultura de calidad a los pueblos de la provincia de Zamora.

Una inicitiva impulsada por la Diputación de Zamora y que "gusta mucho a nuestros vecinos del medio rural", asegura el vicepresidente primero Víctor López de la Parte, que exhiben "con orgullo" sus iglesias y lugares más emblemáticos.

El programa, que contempla conciertos en todas las comarcas de la provincias, incluye dos actuaciones del grupo Ensemble Semura Sonora adaptando a estas fechas festivas su apuesta de recuperación de la música de capilla de los siglos VXII y XVIII compuesta para la Catedral de Zamora. Bajo el título "Hermoso Cupido", la cuidada selección de villancicos interpretada por esta agrupación podrán disfrutarse el 13 de diciembre en Fuentelapeña a las 17:30 horas y el domingo 14 en Moraleja del Vino a las 19 horas.

A su vez, el festival incluye la actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora que este año hará parada en Arcenillas coincidiendo con el antepenúltimo día del año a las 19:30 horas.

López de la Parte ha destacado la "altísima calidad" de estos conciertos con los que se busca llevar la cultura al medio rural "donde más necesitamos que se escuchen nuestra voces y las de nuestros intérpretes y músicos". La tecera edición de este festival incluye además nuevas formaciones corales como son la Coral Tierras Altas de Sanabria-Carballeda y la Coral Polifónica de Santa Cristina.

El también diputado de Cultura ha destacado la intención de llegar "al mayor número de pueblos posibles" atendiendo las peticiones realizadas, siempre y cuando los espacios habilitados cuentes con unas "condiciones mínimas" de acondicionamiento y temperatura.

Este es el programa completo:

13 de diciembre de 2025

  • 19:30 h · El PiñeroCantigas aos Domingos
  • 17:30 h · FuentelapeñaEnsemble Semura Sonora “Hermoso Cupido”

14 de diciembre de 2025

  • 18:30 h · VillafáfilaAures Cantibus
  • 19:00 h · Moraleja del VinoEnsemble Semura Sonora “Hermoso Cupido”

19 de diciembre de 2025

  • 18:00 h · Sejas de AlisteSchola Cantorum

20 de diciembre de 2025

  • 17:00 h · Perilla de CastroAsoc. Lírica de Zamora
  • 18:00 h · Domez de AlbaA.E. Don Sancho
  • 19:00 h · Puebla de SanabriaSchola Cantorum
  • 18:00 h · Almeida de SayagoA.E. Bajo Duero

21 de diciembre de 2025

  • 19:00 h · Fuentes del RopelAsoc. Lírica de Zamora
  • 12:00 h · Ferreras de AbajoCoro Gaudete
  • 17:30 h · Moralina de SayagoCoral Polifónica Sta. Cristina

25 de diciembre de 2025

  • 20:00 h · Manganeses de la PolvorosaCoro Amigos de la Ópera con Luis Santana

26 de diciembre de 2025

  • 18:00 h · Santovenia del EslaAsoc. Lírica de Zamora
  • 20:00 h · VillamorCamerata Primo Tempo
  • 18:30 h · Sarracín de AlisteCoral Tierras Altas Sanabria–Carballeda

27 de diciembre de 2025

  • 18:00 h · Villalba de la LampreanaCoral Polifónica Sta. Cristina
  • 18:00 h · VillabueyAsoc. Lírica de Zamora
  • 19:45 h · Camarzana de TeraCamerata Primo Tempo
  • 17:00 h · ArrabaldeCoro Gaudete
  • 19:00 h · VillaralboCoro Sacro Jerónimo Aguado

28 de diciembre de 2025

  • 18:00 h · CañizalCuarteto Arghul
  • 18:00 h · MontamartaCoral Ciudad de Zamora

29 de diciembre de 2025

  • 19:30 h · ArcenillasJoven Orquesta Sinfónica
  • 20:00 h · Bermillo de SayagoCamerata Primo Tempo

30 de diciembre de 2025

  • 19:00 h · AsturianosAlollano
  • 20:00 h · MoverosCamerata Primo Tempo

2 de enero de 2026

  • 20:00 h · PozoantiguoCoral Ciudad de Zamora

3 de enero de 2026

  • 19:00 h · VilladeperaCoro Sacro Jerónimo Aguado
  • 20:00 h · San Agustín del PozoCoral Ciudad de Zamora

4 de enero de 2026

  • 18:00 h · Cerecinos del CarrizalCoral Ciudad de Zamora

5 de enero de 2026

  • 17:00 h · TrabazosCoral Tierras Altas Sanabria–Carballeda
Este es el programa completo de conciertos de Navidad en los pueblos de Zamora

