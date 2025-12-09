Los "Coros de Navidad" resonarán en 32 pueblos de Zamora: consulta el programa

Zamora y su provincia se preparan para una Navidad cargada de música y villancicos con un extenso programa de conciertos que recorrerá los pueblos de la provincia entre el 13 de diciembre y el 5 de enero. En total, 32 municipios acogerán en sus templos los conciertos enmarcados en el festival "Coros de Navidad 2025" que pretende llevar la cultura de calidad a los pueblos de la provincia de Zamora.

Una inicitiva impulsada por la Diputación de Zamora y que "gusta mucho a nuestros vecinos del medio rural", asegura el vicepresidente primero Víctor López de la Parte, que exhiben "con orgullo" sus iglesias y lugares más emblemáticos.

El programa, que contempla conciertos en todas las comarcas de la provincias, incluye dos actuaciones del grupo Ensemble Semura Sonora adaptando a estas fechas festivas su apuesta de recuperación de la música de capilla de los siglos VXII y XVIII compuesta para la Catedral de Zamora. Bajo el título "Hermoso Cupido", la cuidada selección de villancicos interpretada por esta agrupación podrán disfrutarse el 13 de diciembre en Fuentelapeña a las 17:30 horas y el domingo 14 en Moraleja del Vino a las 19 horas.

A su vez, el festival incluye la actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora que este año hará parada en Arcenillas coincidiendo con el antepenúltimo día del año a las 19:30 horas.

López de la Parte ha destacado la "altísima calidad" de estos conciertos con los que se busca llevar la cultura al medio rural "donde más necesitamos que se escuchen nuestra voces y las de nuestros intérpretes y músicos". La tecera edición de este festival incluye además nuevas formaciones corales como son la Coral Tierras Altas de Sanabria-Carballeda y la Coral Polifónica de Santa Cristina.

El también diputado de Cultura ha destacado la intención de llegar "al mayor número de pueblos posibles" atendiendo las peticiones realizadas, siempre y cuando los espacios habilitados cuentes con unas "condiciones mínimas" de acondicionamiento y temperatura.

Este es el programa completo:

13 de diciembre de 2025

– Cantigas aos Domingos 17:30 h · Fuentelapeña – Ensemble Semura Sonora “Hermoso Cupido”

14 de diciembre de 2025

– Aures Cantibus 19:00 h · Moraleja del Vino – Ensemble Semura Sonora “Hermoso Cupido”

19 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025

– Asoc. Lírica de Zamora 18:00 h · Domez de Alba – A.E. Don Sancho

– A.E. Don Sancho 19:00 h · Puebla de Sanabria – Schola Cantorum

– Schola Cantorum 18:00 h · Almeida de Sayago – A.E. Bajo Duero

21 de diciembre de 2025

19:00 h · Fuentes del Ropel – Asoc. Lírica de Zamora

– Coro Gaudete 17:30 h · Moralina de Sayago – Coral Polifónica Sta. Cristina

25 de diciembre de 2025

20:00 h · Manganeses de la Polvorosa – Coro Amigos de la Ópera con Luis Santana

26 de diciembre de 2025

– Asoc. Lírica de Zamora 20:00 h · Villamor – Camerata Primo Tempo

– Camerata Primo Tempo 18:30 h · Sarracín de Aliste – Coral Tierras Altas Sanabria–Carballeda

27 de diciembre de 2025

– Coral Polifónica Sta. Cristina 18:00 h · Villabuey – Asoc. Lírica de Zamora

– Asoc. Lírica de Zamora 19:45 h · Camarzana de Tera – Camerata Primo Tempo

– Camerata Primo Tempo 17:00 h · Arrabalde – Coro Gaudete

– Coro Gaudete 19:00 h · Villaralbo – Coro Sacro Jerónimo Aguado

28 de diciembre de 2025

– Cuarteto Arghul 18:00 h · Montamarta – Coral Ciudad de Zamora

29 de diciembre de 2025

– Joven Orquesta Sinfónica 20:00 h · Bermillo de Sayago – Camerata Primo Tempo

30 de diciembre de 2025

– Alollano 20:00 h · Moveros – Camerata Primo Tempo

2 de enero de 2026

3 de enero de 2026

– Coro Sacro Jerónimo Aguado 20:00 h · San Agustín del Pozo – Coral Ciudad de Zamora

4 de enero de 2026

5 de enero de 2026