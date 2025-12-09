Las obras de la nueva depuradora de Morales del Vino arrancarán en 2026

El proyecto de construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para contribuir al desarrollo industrial y urbanístico del Morales del Vino comenzará a ejecutarse a lo largo del próximo año. La Plataforma de Contratación del Estado ya ha publicado la licitación de las obras por un presupuesto base de 2.520.831,21 euros.

El proyecto forma parte del convenio firmado el pasado 24 de noviembre entre la Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Morales del Vino para dotar al municipio de una infraestructura dimensionada para abastecer a una población equivalente de 5.500 habitantes.

El plazo de presentación de ofertas, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (Somacy), se extenderá hasta el próximo 12 de enero.

Una vez adjudicado el proyecto, la empresa dispondrá de 24 meses para ejecutar los trabajos de construcción de la nueva EDAR financiada a partes iguales por la Junta y la Diputación provincial (un 40%, el equivalente a 1.008.332,48 euros), mientras que el consistorio moralino aportará el desembolso restante por valor de 504.166 euros.

El proyecto contempla la construcción de una línea de agua con tratamiento biológico avanzado y otra de fangos con sistemas de espesamiento y deshidratación.