La Cortes reconocen la construcción de piedra en seco como Bien de Interés Cultural

Las Cortes de Castilla y León han aprobado instar a la Junta a reconocer la técnica de construcción de piedra en seco como Bien de Interés Cultural (BIC) así como a impulsar la creación de ayudas anuales destinadas al mantenimiento, conservación y recuperación de las construcciones tradicionales levantadas con este sistema.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León , insta a reconocer un "patrimonio vivo, ligado al territorio, al paisaje y a la historia de nuestros pueblos". El procurador socialista José Ignacio Martín Benito, encargado de defender la Proposición No de Ley (PNL) en el órgano legislativo, sentenciaba que "es hora de darle la protección que se merece".

La propuesta insta a la Junta a establecer un nivel de protección oficial para esta técnica constructiva, incluido su reconocimiento como BIC así como a crear líneas de ayudas para su conservación y mantenimiento al ser un patrimonio cultural identitario del medio rural de la Comunidad.

Castilla y León es la comunidad española con mayor número de construcciones de piedra en seco, presentes en su paisaje rural en forma de chozos de pastores, corrales, muros, majadas, trampas para lobos o cercados ganaderos, entre otros elementos de alto valor histórico y etnográfico.

Una riqueza que, paradójicamente, se encuentra fuera de la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2018, a la que la Junta no presentó su candidatura frente a Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia, comunidades autónomas españolas que sí forman parte del reconocimiento internacional.

Un vacío que, denuncia el procurador socialista, respondió a una falta de "voluntad política" y "trabajo" pese a que "había técnica, artesanos y proyectos locales".

El PSOE exhibe la reciente creación de la asociación Red Sapiens en Sayago (dedicada a la preservación de los muros y paisajes de piedra seca), de la Escuela de Piedra en Seco de Muga (orientada a formar a jóvenes y mantiene vivo este saber tradicional) así como de otros proyectos financiados años atrás con fondos europeos en Zamora, Palencia, Salamanca o León son contrarios a la justificación realizada por la Junta en el año 2020 alegando falta de asociaciones ni colectivos vinculados a esta práctica.

La PNL exige por ello a la Junta que aplique la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural, que reconoce como bienes culturales tanto los elementos materiales como los saberes, técnicas y oficios tradicionales que conforman la identidad del territorio.

Defienden los socialistas que la protección de esta técnica no solo salvaguarda un patrimonio ancestral, sino que puede generar actividad económica, formación especializada, turismo cultural y empleo en zonas rurales afectadas por la despoblación, como Sayago, Arribes, Tierra del Pan, la Montaña Palentina o Laciana.

"El patrimonio vive en las manos de quienes lo trabajan. Y en Castilla y León hay comunidad, hay conocimiento y hay tradición", concluía Martín Benito.