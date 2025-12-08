Trabazos celebra el altruismo vecinal con su estreno del alumbrado navideño

Los vecinos y emigrantes de Trabazos de Aliste se reunieron en la noche de ayer para proceder al encendido de un nuevo y muy logrado alumbrado que ayudará a fortalecer el espíritu navideño durante un mes completo, hasta el día 6 de enero de 2026, que se cerrará el ciclo con la festividad de los Reyes Magos.

La importancia del alumbrado no ha estado solamente en su objetivo, sin lugar a dudas conseguido, sino en el magnífico montaje que ha sido obra de un grupo de vecinos que han trabajado altruistamente para diseñar, elaborar y colocar los diferentes y llamativos elementos luminosos y decorativos que adornan y alumbran la calle principal o, lo que es lo mismo, la travesía urbana que va desde la ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad hasta la salida hacia Nuez. Incluso un vecino se hizo cargo personalmente del coste de los elementos luminosos.

Esas cinco personas tienen nombres y apellidos: Antonio Jesús Moran Rivas, actual alcalde pedáneo; Manuel Revelado Rodríguez, un emigrante que regresó de Suiza hace un par de años; Manolo Fraile Fidalgo, César Moral Domínguez y Ramón Maqueira.

Sentencian sus convecinos mientras disfrutan del alumbrado navideño que "de bien nacidos es ser agradecidos y en Aliste los somos y en Trabazos nos sentimos muy orgullosos de contar con vecinos dispuestos a embellecer el pueblo o mejorar su calidad de vida como ahora lo son ellos, Antonio, Manolo, Manuel, César y Ramón, y en otras ocasiones otros. Han hecho un buen trabajo que les agradecemos todos de corazón y les animaos a seguir así".

Trabazos enciende su Navidad / Chany Sebastián

La plaza de la iglesia de San Pelayo Mártir (cuya torre también se iluminó), punto céntrico junto al Crucero, acogió el acto principal con el encendido del árbol de Navidad. Desde hace varios años se instala un árbol metálico al que cada Navidad se le van añadiendo nuevos elementos lumínicos. De esta manera se evita tener que cortar un pino cada año.

Otros de los atractivos que ya se puede visitar es el Belén instalado en la iglesia de San Pelayo Mártir obra, entre otros, de Rubén García Peña, Elena Faúndez Mateo, José Ángel Leal Pérez, María Teresa Bermúdez Faúndez y José Manuel Benítez Becerra.

Noche mágica donde no faltó la degustación de churros con chocolate bien caliente cultivando la hermandad y la convivencia vecinal entre niños, jóvenes y mayores, vecinos, emigrantes y allegados incluido su alcalde y actual presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que agradecía a todos sus vecinos su colaboración: "En Navidad, pero también durante los 365 días del año, los grandes protagonistas del municipio de Trabazos y de todos los pueblos zamoranos son los vecinos que colaboran en embellecer y mejorarlos para disfrute de todos", a la vez que aprovechaba para desear unas felices navidades a todas las gentes de "La Raya".

Villarino tras la Sierra: Zamarrones, Caballicos y Pajarico saldrán el 26 de diciembre

Trabazos (Villarino tras la Sierra, Latedo, San Martín del Pedroso y Nuez) es un municipio alistano con un fuerte arraigo en tradiciones populares, religiosas y lúdicas, que suele vivir intensamente las Pascuas Navideñas pues a los vecinos de cada pueblo se sumarán los emigrantes que un día se vieron obligados a buscarse la vida por estudios o trabajo lejos de la tierra que les vio nacer a la que vuelven siempre que pueden y más aún por Navidad.

Una de las citas obligadas está centrada en las ancestrales fiestas del solsticio de invierno donde los vecinos de Villarino tras la Sierra, rayano con la freguesía de Vale de Frades en Portugal, celebrarán un año más coincidiendo con la festividad de San Esteban Protomártir (26 de diciembre) su mascarada invernal con los Caballicos, Zamarrones y Pajarico con una ruta, abierta también a las gentes de otros pueblos, que recorrerá todas las calles de la localidad, de casa en casa, felicitando las fiestas y pidiendo la voluntad, para finalizar con una merienda popular donde se degustarán productos de la tierra asados a la brasa, al calor de la lumbre.