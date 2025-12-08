Sotillo saca el Belén a la calle y a las fuentes

Pilar y Carmen, vecinas de Sotillo, se prestan a ser las anfitrionas para un recorrido por todo el pueblo descubriendo los belenes que los vecinos han instalado en sus puertas y en las fuentes. El pueblo se engalana por segundo año con un vestido navideño e inauguraba la ruta de belenes con el encendido de luces y la degustación de chocolate.

Unos 30 neumáticos reciclados sirven como soporte para pintura y aderezos navideños y unos 50 troncos "disfrazados" alegran el recorrido por las calles. Esas figuras del Belén que estos años se van quedando guardados en los armarios y cajones porque "mis nietos y mis hijos ya son grandes", han encontrado posada en la vía pública. Desde el más pequeño, colocado en un hueco del crucero de la plaza, hasta el más grande en forma de tapiz en el cabildo de la iglesia, Sotillo esconde sus misterios. Los niños tienen su propio belén colocado en una de las fuentes.

Hasta los alojamientos de turismo rural colocan sus adornos y presumen de "lleno" estos días. Visitantes desde Portugal tampoco faltan, llegados desde Oporto y de fin de semana en Braganza, mochila al hombro comienzan el recorrido hacia las cascadas de Sotillo, su Caidero Calagua.