Sanabria cuelga el cartel de «lleno» en el puente de la Constitución

Turistas y visitantes se acercaban al mercado semanal de «san lunes» de El Puente de Sanabria antes de iniciar viaje de regreso a sus lugares de origen. La ocupación de alojamientos en el largo fin de semana de la Constitución y la Inmaculada llegó casi al 100% en el alojamiento tradicional y en el turismo rural entre Puebla de Sanabria y el Lago de Sanabria. «Todo completo» señalaba Javier Gallego Estrada, secretario de la Asociación de Empresarios del Parque Natural del Lago de Sanabria.

Los mismos datos registraba Puebla de Sanabria, con el atractivo del alumbrado navideño que llenó las calles de público incluso con la ligera lluvia que acompañó alguna de las tardes, y el mercado solidario de la AECC que ha sido una visita alternativa al mal tiempo.

Establecimientos y pueblos de Sanabria cuelgan el cartel de «lleno» este puente

El sector se recupera tras la anulación de todas las reservas a raíz de los incendios forestales del pasado mes de agosto. Esa recuperación ha sido progresiva desde el 1 de noviembre y 9 de noviembre, coincidiendo con los festivos de Todos los Santos y la Almudena, cuando se han ido haciendo las reservas para esas fechas, precisaba Gallego.

La hostelería y restauración registraba «lleno» en palabras de Jesús Rodríguez Chimeno, presidente de la Asociación Sanabria Carballeda Hostelería, que resumía con un «todo completo durante el fin de semana para comer y cenar».

Al turismo se une el turismo sanabrés y carballés que regresa estos días a los pueblos de la comarca, donde también cuelga el cartel de «lleno». Pueblos como San Juan de la Cuesta incentivó la estancia en el pueblo con una jornada de «Pinto y pote», y la actuación de una joven intérprete zamorana Lucía Gato que sorprendió con su voz en sus arranques de rock.

La visita anticipada de Papá Noel al pabellón José Varela de Puebla regó de obsequios a los niños que se acercaron estos días al mercadillo Navideño para hacer sus peticiones al ilustre personaje. La AECC sorteó además más de 150 cestas entre los asistentes que compraron rifas.