Pozuelo de Tábara abre las mascaradas de invierno en Zamora con las “vísperas” de la Inmaculada

Pozuelo de Tábara ha dado el pistoletazo de salida a las mascaradas de invierno de la provincia de Zamora cumpliendo con la ancestral tradición de la convidada a chocolate con bizcochos que, coincidiendo con la víspera de la Inmaculada Concepción, ofrecen las familias de los dos jóvenes que el día 26 de diciembre darán vida al Tafarrón y a la Madama.

Mikel Clemente García será el Tafarrón 2026 porque así lo decidió la diosa fortuna con “Las Suertes” celebradas en San Juan de Navidad el 27 de diciembre de 2024. Su compañera de aventuras y segundo personaje más importante de la mascarada, la Madama, cobrará vida de la mano de Pablo Muñoz González. Ambos son originarios de Pozuelo y residen en Madrid. Ellos y sus familias, así lo mandan la costumbre mantenida durante siglos, fueron los encargados de ofrecer en el “Salón del Tafarrón” la convidada a chocolate con bizcochos a todos los vecinos y allegados.

Este año los dos “Alcaldes” serán “Alcaldesas”: Karlota Cruz Román que vive en la capital de España y Aitana Rodríguez Ferrero que reside en Zamora. Ellas acompañan la comitiva en el día grande ataviadas con sus sombreros de fieltro y las negras capas castellanas.

El Tafarrón y la Madama de Pozuelo de Tábara / Ch. S.

Los “Entrantes” del pasado año pasan automáticamente a ser ahora los “Mayordomos” en cuyas familias recaía antaño la tarea de “Hacer la Función” (comidas y cenas). La mitad serán hombres, Iván Velasco López y Jorge Santana Fraile, y la otra mitad mujeres, Lucía Román Hidalgo e Ízaro García Asenjo. Con la “Cayata” en la mano y los cencerros atados a la cintura ellos cumplieron con el ritual de ser los primeros en salir a recorrer las calles en la noche del 7 de diciembre anunciando la buena nueva: sí, este año también Pozuelo tendrá Tafarrón.

Pozuelo de Tábara cuenta con la particularidad de ser la mascarada con más personajes de “La Raya” de España y Portugal (doce más la chica que lleva el Bollo Maimón) lo cual se convirtió en un auténtico problema con el éxodo rural y la llegada de la despoblación pues no resulta fácil encontrar a trece adolescentes. La mascarada obliga participar en un ciclo de tres años: cuatro jóvenes se presentan el primer año como “Entrantes”, el segundo año por el sistema de “Roda” pasan a ser los “Mayordomos” y el tercer año por sorteo serán Tafarrón, Madama o Alcaldes.

El Tafarrón de Pozuelo es la única mascarada de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba donde se mantienen juntos, que no revueltos, los rituales religiosos y lúdicos. Aunque antiguamente todos los personajes eran interpretados por varones solteros, desde hace ya varios años pueden participar tanto los hombres como las mujeres, incluso casados, que así lo deseen y se presenten voluntarios.

Fiestas del Tafarrón / Ch. S.

La mejor de las noticias es que la mascarada del Tafarrón podrán continuar pues ya hay cuatro jóvenes, aún menores de edad, que han mostrado su disposición para presentarse el día de Navidad como “Entrantes”: Lucas. B. T. Natalia G. M. Arturo M. T. y Silvia G. L. Ellos serán los encargados de portar a hombros a San Esteban Protomártir en la mañana del 26 de diciembre.

Programa de Actos

El Ayuntamiento de Pozuelo de Tábara, la Asociación Cultural “Tafarrón y Madama”, Yasmín y Vianco, tienen cerrado ya el programa oficial de actos para este año que se desarrollarán al largo de cuatro días: del 24 al 27 de diciembre, y que tendrán como prólogo una animada Nochebuena en el Salón del Tafarrón, con la macrodiscoteca Selvátika.

Comienzan los días grandes del Tafarrón 2025 el día de Navidad en la iglesia de San Juan Bautista, a las 19 horas, con el canto de Gafarrón las Vigilias en latín. Una hora después turno para los “Cantos” y los “Vivas” durante la visita a la casa del alcalde del pueblo Jesús Tomás Pino. La disco móvil “Sonido Benavente” amenizará pasada la medianoche el “Baile de los Tafarrones”.

El día 26 de diciembre, a las 7 de la mañana, Tafarrón, Madama y Alcaldesas iniciaran el tradicional recorrido casa por casa para desear los “Buenos Días” y “Felicitar las Pascuas” a todas las familias, acompañados por los dulzaineros y vecinos. A las 12 horas llegará la “Venia”, procesión y misa en honor a San Esteban. A las 16 horas continuarán las carreras y tendrá lugar la subasta del bollo maimón. Las “Votaciones” (Voto por el Tafarrón) serán a las 18 horas y a las 19.30 chocolatada ofrecida por los “Entrantes” en el Salón del Tafarrón. Bailes nocturnos con Alefrán.

En San Juan de Navidad, 27 de diciembre, a las 12 horas misa y al acabar carreras con los vecinos. Las “Suertes” para elegir y saber los personajes de 2027 tendrán lugar a las 14 horas. Se cerrarán los festejos con bailes nocturnos amenizados por la disco móvil “Electromón”.