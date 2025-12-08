La Navidad más sayaguesa triunfa en Youtube con estos villancicos

La Navidad en Sayago ya tiene banda sonora. Y no solo una... sino dos. Se trata de dos villancicos grabados por los Hermanos Galindo en colaboración con las parroquias de los pueblos de Sayago grabados en escenarios como Bermillo, Cozcurrita, Fariza, Cibanal o Villar del Buey.

El primero en ver la luz fue “El pastor dormilón”, un villancico navideño grabado en distintos escenarios de Bermillo, Cozcurrita y Fariza con un reparto formado íntegramente por actores sayagueses, que han puesto sus paisajes y costumbres al servicio de la tradición navideña.

Tras la buena acogida del primer vídeo, estos días se ha estrenado un segundo villancico, rodado en Cibanal y Villar del Buey, que continúa la estela del anterior y vuelve a mostrar calles, plazas y rincones rurales en plena Navidad.

Ambos trabajos combinan música, espírituo navideño y guiños a la vida en los pueblos de Sayago como fórmula alternativa de reivindicar la comarca, acercando su identidad y su manera de vivir la Navidad a todo aquel que se dé una vuelta por YouTube en estas fechas.