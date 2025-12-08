La Navidad más sayaguesa triunfa en Youtube con estos villancicos
Grabados en Bermillo, Cozcurrita, Fariza, Villar del Buey o Cibanal, los actores improvisados naturales de la zona protagonizan "El pastor dormilón" y "El Señor es mi pastor"
T. S.
La Navidad en Sayago ya tiene banda sonora. Y no solo una... sino dos. Se trata de dos villancicos grabados por los Hermanos Galindo en colaboración con las parroquias de los pueblos de Sayago grabados en escenarios como Bermillo, Cozcurrita, Fariza, Cibanal o Villar del Buey.
El primero en ver la luz fue “El pastor dormilón”, un villancico navideño grabado en distintos escenarios de Bermillo, Cozcurrita y Fariza con un reparto formado íntegramente por actores sayagueses, que han puesto sus paisajes y costumbres al servicio de la tradición navideña.
Tras la buena acogida del primer vídeo, estos días se ha estrenado un segundo villancico, rodado en Cibanal y Villar del Buey, que continúa la estela del anterior y vuelve a mostrar calles, plazas y rincones rurales en plena Navidad.
Ambos trabajos combinan música, espírituo navideño y guiños a la vida en los pueblos de Sayago como fórmula alternativa de reivindicar la comarca, acercando su identidad y su manera de vivir la Navidad a todo aquel que se dé una vuelta por YouTube en estas fechas.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve
- Un pequeño pueblo de Sanabria, 'abandonado': postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
- El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
- La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano
- Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios