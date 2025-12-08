La autopista de polinizadores se presenta en Murias

El proyecto “Autopista Transfronteriza para Insectos Polinizadores”, en la jornada divulgativa celebrada en la Casona de los Condes de Luna. Una iniciativa pionera que conectará la localidad sanabresa con la Mancomunidad Alta Sanabria y las Reservas de la Biosfera de Omaña y Luna, creando el primer corredor ecológico transfronterizo orientado a la protección de abejas, abejorros y mariposas conectando ecológicamente ambos lados de la frontera, desde el Castillo de Puebla de Sanabria hasta el Castelo de Bragança, configurando un corredor ambiental.

La jornada fue inaugurada por Mª del Carmen Mallo Álvarez, alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Murias de Paredes. El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria a través de la Concejala Luisa Velasco Riego, quien excusó la ausencia del Alcalde José Fernández Blanco, por motivos de agenda, expresó su apoyo absoluto a las instituciones implicadas y agradeció de forma especial la colaboración de la alcaldesa de Murias de Paredes y de la directora de la Reserva de la Biosfera Omaña y Luna.

La iniciativa aborda un problema global, el declive de los polinizadores, desde una respuesta territorial compartida. El proyecto contempla la restauración de hábitats, la mejora de zonas estratégicas y el apoyo a la apicultura local, un sector clave para la economía rural y la biodiversidad.

Durante la presentación se recordó que estos insectos esenciales están en retroceso por la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y la expansión de especies invasoras. La creación de esta autopista ecológica permitirá reforzar sus poblaciones y generar un modelo de colaboración sostenible entre territorios vecinos.

El Ayuntamiento subrayó que este proyecto se integra en la línea de iniciativas que combinan conservación ambiental, desarrollo local y sensibilización, demostrando que el medio rural puede ser protagonista en la lucha contra el cambio climático y en la protección de la biodiversidad.

La exposición técnica fue presentada por Javier Franco, técnico del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, quien detalló el diseño del corredor y las acciones previstas, en cuya elaboración ha participado de forma directa. Por su parte, David Hernández, técnico de Kommad Natura S.L., expuso el proceso de ejecución del proyecto y el desarrollo práctico de las actuaciones sobre el terreno.

La jornada finalizó con un taller formativo sobre especies invasoras, centrado en la Vespa velutina, impartido por el apicultor Roberto Peña.

Con esta presentación, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria reafirma su compromiso con la restauración de la biodiversidad, la defensa de los polinizadores y la cooperación transfronteriza en materia ambiental.