Villardeciervos, con las manos en el taller de los oficios

Los talleres de los oficios artesanos despertaron una gran atención entre el público que asistió a la Feria de Artesanía Sierra de la Culebra, donde se dieron cita una decena de pequeños productores locales con manufacturas artesanas. Producciones más novedosas, como el vino de la Sierra de la Culebra, los licores tradicionales de la tierra del Ciervo o los chocolates con gustos diversos, pasaron la revista del público. La inauguración de la feria organizada por Foacal contó la presencia de vecinos, autoridades y visitantes aprovechando estas fiestas de diciembre.

Las manos fueron las grandes protagonistas de la feria, con ellas, desde la lana hasta la forja pasando por la madera cobraron formas con sentido utilitario o decorativo. Una de las técnicas más llamativas de la jornada fue la elaboración de toneles, a vista del público, con el fuego como elemento modelador de la madera para barricas. El eco perdido de la forja para la fabricación de cuchillería volvió a resonar en una villa que antaño albergara el indispensable trabajo del yunque y el martillo.

Otro de los oficios que depende de las manos es el de la música, con maestría gaiteros, tamborileros y panderetas de la escuela alistana de Folklore Manteos y Monteras. Su gaitero más joven tiene 11 años.

Los artesanos desplegaron los oficios de la talla en madera o el esculpido en piedra o filigrana más fina con cuentas de vidrio, con la herramienta imprescindible de las manos. Los oficios se aprenden desde la niñez, y muchos de los participantes en los talleres de lana fieltrada o tejida fueron niños y niñas. La suavidad de la lana al pasar por el huso y la rueca para convertirse en hilo de tejer.

La asociación la IAIA mostró la trasformación de la lana como materia prima en hilo para las manos que tejen con agujas. Muy creativo para público y aprendices fue el taller de lana fieltrada que adquiere formas y figuras solo con las manos. Un mercado de artesanía es eso, manos, materia prima y creatividad. La miel de la Sierra de la Culebra está de chuparse los dedos…de la mano.