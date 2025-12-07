Cuando las tradiciones se unen: el Zangarrón de Montamarta adelanta su salida al olor de las castañas
El Zangarrón se adelanta 25 días en el calendario y muestra por primera vez al público el rito de la vestimenta coincidiendo con la celebración del magosto organizado pro el Centro de Iniciativas Turísticas
El Zangarrón de Montamarta brinca en torno a una hoguera que ya siente el crujir de las castañas. La ancestral mascarada se adelanta al calendario para festejar el magosto organizado por el CIT, el Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora y municipios limítrofes.
La promesa de degustar el fruto otoñal por excelencia invitaba a unir tradiciones y el Zangarrón se vestía a la vista del público. El rito, que puede extenderse hasta por tres horas, salta por primera vez de la intimidad para mostrar el arte –a golpe de aguja e hilo– de armar el traje elaborado con toallas y colchas de colores. Aprovechando la inauguración del centro sociocultural, el personaje más querido de la localidad tomaba forma 25 días antes de su salida oficial al alba del Año Nuevo.
Saúl Turiño volvía a enfundarse en el atuendo justo once meses después de recorrer unas calles en las que, este domingo, el diablo de Montamarta se codeó con los gigantes y cabezudos de Entrala. La antesala perfecta al asado de 200 kilos de castañas procedentes de las sierras alistanas y sanabresas.
