Un sensor inteligente detectará la presencia de nieve en calzada en la CL-612

Para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en episodios de frío extremo o nevadas, la Junta de Castilla y León instalará 18 nuevos equipos de estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en la calzada en la red autonómica. Las carreteras escogidas se ubican en las provincias de Ávila (1), Burgos (2), Palencia (3), Salamanca (4), Segovia (2), Soria (5) y Zamora (1).

La licitación de esta herramienta permitirá disponer de información más precisa y anticipada sobre parámetros que condicionan la circulación como es la presencia de nieve. De esta manera, los responsables de la gestión de carreteras pueden visualizar, de forma individual o conjunta, los datos de cada dispositivo desplegado, incluidos parámetros como temperatura ambiente, humedad relativa, punto de rocío, presión atmosférica, velocidad del viento o temperatura de la calzada.

Una actuación que en la provincia de Zamora se ubicará en la comarca de Tierra de Campos. En concreto, la estación meteorológica y sensor de temperatura se instalará en la carretera CL-612 en el punto kilométrico 69.830.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León, que pone a disposición de las administraciones una plataforma para monitorizar servicios públicos en tiempo real. Con esta licitación la Junta continúa avanzando en la modernización de la gestión de sus carreteras reforzando la cobertura ya existente.

Con el objeto de posibilitar una mejora en la gestión inteligente de la vialidad invernal e información al ciudadano, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, ha instalado sensores que informan sobre el volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera, y también estaciones meteorológicas que indican los parámetros más importantes de las condiciones ambientales e incluso la temperatura de la calzada. En total son 127 los ya instalados en el conjunto de la comunidad.

El contrato, con un presupuesto base de 135.000 euros, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Esta actuación, impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, refuerza la estrategia de digitalización aplicada a la vialidad invernal y permitirá mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante episodios meteorológicos adversos.

Estos son los 18 nuevos equipos que se instalarán: