Fermoselle acogerá una charla sobre compostaje a pequeña escala

La Casa del Parque de Fermoselle acogerá el próximo viernes, día 12 de diciembre, una charla informativa sobre compostaje municipal a pequeña escala, dirigida a municipios rurales de pequeño tamaño, especialmente aquellos integrados en las comarcas arribeñas y a toda persona interesada. El arranque de la charla será a las 11.00 horas y es imprescindible inscripción previa.

La sesión contará con la participación del técnico del Ayuntamiento de Monleras, Raúl Santiago Cámara, quien presentará el proyecto de compostaje municipal que se está desarrollando en el municipio salmantino. Se trata de una iniciativa sencilla, realista y fácilmente replicable, pensada para municipios de menos de 200 habitantes, que permite gestionar de forma correcta y sostenible los residuos orgánicos domésticos.

Durante la charla se explicará cómo este modelo de compostaje reduce la cantidad de residuos que acaban en el contenedor de resto, cumple con los principios de la normativa en materia de gestión de residuos. Además, convierte los biorresiduos domésticos en un recurso útil para el vecindario, en forma de compost de alta calidad para huertos y macetas y fomenta la participación vecinal y la economía circular a nivel local.

Una experiencia que puede resultar de gran interés para todas las personas que buscan soluciones prácticas y asumibles para la gestión de los residuos orgánicos, especialmente en el medio rural.