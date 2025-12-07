El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano

Escenografías de ganchillo, pero con realismo, componen el belén artesanal de Castronuevo de los Arcos. Fruto de incontables horas de trabajo de las tejedoras locales, compone la mayor representación de lana de la Natividad del mundo. Un reto impulsado desde el propio consistorio y que ya cuenta con más de 1.000 figuras de croché a las que este año se suman tres nuevas escenas.

"La intención es año a año ir ampliándolo", reconoce el belenista Iván Vega, que añade que la escenografía es "una locura", no solo por el trabajo que conlleva –en su primera edición el proceso conllevó más de un año de preparativos–, sino por la afluencia de público atraído tras la primera muestra del pasado año.

Había expectación y se notaba en la inauguración. Como novedad, el belén incorpora el observatorio de los Reyes Magos, el castillo de Herodes y una taberna, todo ello con un telón de fondo ambientado por más de un millar de estrellas "que llevan tejiendo desde septiembre".

Una representación de la antigua Galilea que sirve de revulsivo cultural en la localidad y que está abierto junto al árbol de tres metros de alto que también luce en la carretera Zamora.