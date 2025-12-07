Actuación de madrugada para contener el incendio de un garaje en Pino del Oro

Susto de madrugada en Pino del Oro, donde el incendio originado en un garaje logró extenderse a edificaciones anexas alimentada por la leña de encina almacenada. Por suerte, no hubo que lamentar ningún daño personal.

Los bomberos del Parque Zona Sur del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil , con base en Bermillo de Sayago, recibieron el aviso pasadas las 01:05 horas. Inmediatamente una dotación desplazó hasta la zona afectada, un garaje en la calle La Fuente de la localidad fronteriza entre Sayago y Aliste.

A su llegada al lugar, los efectivos comprobaron que el incendio se encontraba totalmente desarrollado, afectando a una edificación anexa a la vivienda, así como a leña de encina almacenada y al local contiguo al garaje. Los únicos daños registrados han sido de carácter material.

La actuación finalizó pasadas las 05:00 horas, momento en el que la dotación regresó a su base.