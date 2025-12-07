Actuación de madrugada para contener el incendio de un garaje en Pino del Oro
A la llegada de los bomberos, el fuego estaba completamente desarrollado y se había extendido a edificaciones contiguas
E. V.
Susto de madrugada en Pino del Oro, donde el incendio originado en un garaje logró extenderse a edificaciones anexas alimentada por la leña de encina almacenada. Por suerte, no hubo que lamentar ningún daño personal.
Los bomberos del Parque Zona Sur del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil , con base en Bermillo de Sayago, recibieron el aviso pasadas las 01:05 horas. Inmediatamente una dotación desplazó hasta la zona afectada, un garaje en la calle La Fuente de la localidad fronteriza entre Sayago y Aliste.
A su llegada al lugar, los efectivos comprobaron que el incendio se encontraba totalmente desarrollado, afectando a una edificación anexa a la vivienda, así como a leña de encina almacenada y al local contiguo al garaje. Los únicos daños registrados han sido de carácter material.
La actuación finalizó pasadas las 05:00 horas, momento en el que la dotación regresó a su base.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve
- Un pequeño pueblo de Sanabria, 'abandonado': postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
- 200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid
- Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve
- La apuesta por el turismo de estrellas en Zamora: un pueblo construirá un mirador observatorio en los Arribes