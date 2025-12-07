Accidente en Morales del Vino entre dos turismos
Una mujer de 45 años ha precisado atención médica
Vanessa Remesal
Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han informado, a última hora de la tarde, de un accidente en la localidad de Morales del Vino, en la A-66 en el km. 285, sentido Zamora.
El accidente ha sido por colisión entre dos turismos. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Las autoridades han solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 45 años, que ha resultado herida leve tras el impacto. De momento se desconocen las causas del accidente.
