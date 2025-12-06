Tres intoxicados por monóxido de carbono en una panadería en Nuez de Aliste

La de ayer viernes fue una intensa jornada de trabajo para los Bomberos del Parque Tierras de Aliste del Consorcio Provincial de Zamora que tuvieron que hacer frente a dos emergencias prácticamente simultáneas, una por intoxicación por monóxido de carbono y otra por el incendio registrado en un domicilio particular.

El primer de los avisos saltó en Nuez de Aliste, localidad en la que los efectivos tuvieron que actuar en una panadería tras la alerta emitida por una posible intoxicación. Una vez recibida la llamada a las 21:46, el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León dio inmediato traslado a los Bomberos de Tierras de Aliste que desplazados una dotación hasta el lugar de los hechos. Ya en el lugar, procedieron a ventilar y asegurar la zona afectada. Como consecuencia, tres personas resultaron intoxicadas.

Los servicios sanitarios prestaron los primeros auxilios in situ antes de proceder a su traslado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora para una valoración más exhaustiva. En la actuación participaron también profesionales sanitarios de Sacyl y agentes de la Guardia Civil.

Apenas 40 minutos después se producía un segundo aviso, esta vez en Tolilla -a unos 30 kilómetros de distancia-, en este caso por el incendio en una vivienda.

La dotación acudió al lugar tan pronto como fue posible y, al llegar, comprobó que los vecinos habían logrado controlar las llamas, procediendo los bomberos a realizar la extinción completa, refrigeración y aseguramiento de la vivienda en la que afortunadamente tan solo ha habido que lamentar daños materiales. En esta actuación también colaboró la Guardia Civil así como el propio vecindario que contribuyó de manera vital a contener las pérdidas materiales ocasionadas.