Tábara recupera el espíritu navideño: el mercado intergeneracional une a abuelos y nietos en torno a la artesanía

La villa de Tábara abre este sábado sus “Navidades con Ilusión” con un exitoso mercadillo navideño en una intensa jornada llena de magia, convivencia y hermandad intergeneracional en el Auditorio Municipal “Leticia Rosino”, un lugar convertido ya en referente para los tabareses cuando la climatología poco benigna aconseja u obliga a no desarrollar las actividades al aire libre.

Gracias, todo ello, a la iniciativa de la asociación cultural “Magius” que, presidida por Beatriz Antón Gazapo, intrega ya a 637 asociados, hombres y mujeres inmersos en la noble tarea de recuperar y mantener las tradiciones. Mercadillo que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Tábara, que preside Antonio Juárez Núñez, y Tu Voz Digital.

Un mercadillo donde la principal protagonista, cómo no, fue la Navidad, con numerosos y diferentes puestos de artesanos relacionados directamente con los productos relacionados con las Pascuas Navideñas desde alimentación a decoración. No obstante, si algo hay que destacar es el ambiente festivo de carácter familiar con familias enteras participando y disfrutando juntos: padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y sobrinos, padrinos y ahijados. No cabe duda que la Navidad ayuda y en tábara ayudó al reencuentro familiar, social y vecinal.

No faltaron los productos de la tierra, como es el caso de la miel producida en la provincia de Zamora y muy en concreto en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba que se ha convertido por méritos propios, productores artesanos y diversidad floral del ecosistema, en uno de los manjares preferidos por los zamoranos para tenerlo en casa para las pequeñas y grandes ocasiones, al ser un producto natural que se presta para todo y fácil de conservar durante todo el año. Mieles claras y oscuras que cautivan también en Navidad hasta a los más exigentes paladares.

Día típico de invierno (climatológico), camino ya del final del otoño, donde los miembros de la asociación cultural “Magius” pusieron sus cafés y tortitas para calentar el ambiente.

Un año más los más pequeños fueron los grandes protagonistas, más aún si cabe en estos tiempos de despoblación rural galopante donde los niños y las niñas en muchos pueblos brillan por su ausencia en otoño, invierno y primavera, por lo cual los abuelos aprovechan para disfrutar cuando pueden de sus nietos.

En Tábara por suerte aún hay muchos niños residentes y mantienen su colegio abierto. Para ellos se desarrollaron varios talleres infantiles relacionados con las Pascuas Navideñas: uno de manualidades, otro de decoración navideña y un tercero relacionado con las flores.

Programación navideña

El día 13 de diciembre los tabareses y tabaresas se meterán a corazón abierto ya en sus “Navidades con Ilusión” para convertir a Tábara en el alma de la Navidad en la mítica y mística Sierra de la Culebra. Cada atardecer y hasta el día 6 de enero las familias iluminarán sus decoradas fachadas para sembrar el espíritu navideño desde el anochecer al amanecer. La salida de la primera comitiva con su carroza y sus duendes y elfos saldrá a las 17.30 horas, con regalos para los participantes y golosinas para los más pequeños llenando de luz, colores y sonrisas las calles tabaresas.

Un espectáculo lumínico digno de ver y de disfrutar también para aquellas personas de paso de Zamora a Galicia o viceversa. Cada año son más los vecinos de otros pueblos que que acercan en familia a Tábara para disfrutar de las Navidades con Ilusión.

Santiago Andrés Fresno, fundador de Navidades con Ilusión muestra satisfecho y orgulloso como tabarés de su pueblo: “La Navidad es una época para vivir y disfrutar en familia y si puedes hacerlo en el pueblo donde naciste, creciste y viviste la mayor para de tu vida pues genial. Lo mejor de todo es que Navidades con Ilusión nos unen y nos hacen sentirnos participes a todos los tabareses y tabaresas colaborando cada uno en lo que buenamente puede”.