Tábara recupera el espíritu navideño: el mercado intergeneracional une a abuelos y nietos en torno a la artesanía
Los vecinos se unen para disfrutar de las "Navidades con Ilusión" con actividades para todos
La villa de Tábara abre este sábado sus “Navidades con Ilusión” con un exitoso mercadillo navideño en una intensa jornada llena de magia, convivencia y hermandad intergeneracional en el Auditorio Municipal “Leticia Rosino”, un lugar convertido ya en referente para los tabareses cuando la climatología poco benigna aconseja u obliga a no desarrollar las actividades al aire libre.
Gracias, todo ello, a la iniciativa de la asociación cultural “Magius” que, presidida por Beatriz Antón Gazapo, intrega ya a 637 asociados, hombres y mujeres inmersos en la noble tarea de recuperar y mantener las tradiciones. Mercadillo que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Tábara, que preside Antonio Juárez Núñez, y Tu Voz Digital.
Un mercadillo donde la principal protagonista, cómo no, fue la Navidad, con numerosos y diferentes puestos de artesanos relacionados directamente con los productos relacionados con las Pascuas Navideñas desde alimentación a decoración. No obstante, si algo hay que destacar es el ambiente festivo de carácter familiar con familias enteras participando y disfrutando juntos: padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y sobrinos, padrinos y ahijados. No cabe duda que la Navidad ayuda y en tábara ayudó al reencuentro familiar, social y vecinal.
No faltaron los productos de la tierra, como es el caso de la miel producida en la provincia de Zamora y muy en concreto en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba que se ha convertido por méritos propios, productores artesanos y diversidad floral del ecosistema, en uno de los manjares preferidos por los zamoranos para tenerlo en casa para las pequeñas y grandes ocasiones, al ser un producto natural que se presta para todo y fácil de conservar durante todo el año. Mieles claras y oscuras que cautivan también en Navidad hasta a los más exigentes paladares.
Día típico de invierno (climatológico), camino ya del final del otoño, donde los miembros de la asociación cultural “Magius” pusieron sus cafés y tortitas para calentar el ambiente.
Un año más los más pequeños fueron los grandes protagonistas, más aún si cabe en estos tiempos de despoblación rural galopante donde los niños y las niñas en muchos pueblos brillan por su ausencia en otoño, invierno y primavera, por lo cual los abuelos aprovechan para disfrutar cuando pueden de sus nietos.
En Tábara por suerte aún hay muchos niños residentes y mantienen su colegio abierto. Para ellos se desarrollaron varios talleres infantiles relacionados con las Pascuas Navideñas: uno de manualidades, otro de decoración navideña y un tercero relacionado con las flores.
Programación navideña
El día 13 de diciembre los tabareses y tabaresas se meterán a corazón abierto ya en sus “Navidades con Ilusión” para convertir a Tábara en el alma de la Navidad en la mítica y mística Sierra de la Culebra. Cada atardecer y hasta el día 6 de enero las familias iluminarán sus decoradas fachadas para sembrar el espíritu navideño desde el anochecer al amanecer. La salida de la primera comitiva con su carroza y sus duendes y elfos saldrá a las 17.30 horas, con regalos para los participantes y golosinas para los más pequeños llenando de luz, colores y sonrisas las calles tabaresas.
Un espectáculo lumínico digno de ver y de disfrutar también para aquellas personas de paso de Zamora a Galicia o viceversa. Cada año son más los vecinos de otros pueblos que que acercan en familia a Tábara para disfrutar de las Navidades con Ilusión.
Santiago Andrés Fresno, fundador de Navidades con Ilusión muestra satisfecho y orgulloso como tabarés de su pueblo: “La Navidad es una época para vivir y disfrutar en familia y si puedes hacerlo en el pueblo donde naciste, creciste y viviste la mayor para de tu vida pues genial. Lo mejor de todo es que Navidades con Ilusión nos unen y nos hacen sentirnos participes a todos los tabareses y tabaresas colaborando cada uno en lo que buenamente puede”.
