Tábara condena la privatización sanitaria y señala: "Es su modelo"
La plataforma condena la polémica en el Hospital de Torrejón de Ardoz: "No podemos consentir que se juegue con nuestro dinero y menos con nuestra salud"
Llas concentraciones en la Zona Básica de Salud pararán hasta el 7 de febrero ante la llegada del frío y de las fiestas navideñas
E. V.
Vecinos de la comarca tabaresa vuelven a concentrarse como cada sábado, de nuevo con la vista puesta en las derivaciones a la sanidad privada. Con la polémica recientemente protagonizada por el exgerente de la empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, desde la plataforma condenan este modelo y acusan directamente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular: "Es su modelo".
Los organizadores sostienen que "todos hemos escuchado durante esta semana que no solo sucede en Madrid, sino en varias Comunidades Autónomas donde gobiernan los mismos". Si puntualizan que "no decimos que en Zamora esté sucediendo lo mismo porque no lo sabemos", condenan que se esté invirtiendo "una cantidad ingente en la sanidad privada".
Las pancartas exigiendo "Soluciones a la sanidad YA" y de apoyo a la sanidad pública y digna se mezclaban con los mensajes de condena: "No podemos consentir que se juegue con nuestro dinero y menos con nuestra salud", sentencian.
La petición del exgerente de Ribera Salud para aumentar la lista de espera y descartar procesos no rentables con el objetivo de aumentar los beneficios del grupo privado supone, en palabras de los organizadores, una "vergonzante utilización del dinero público en la sanidad privada".
Unas reclamaciones que harán un alto en el calendario, coincidiendo con los meses más crudos del invierno y las fechas festivas que se aproximan. La plataforma cesará en sus concentraciones durante las 8 próximas semanas hasta el 7 de febrero, día en el que retomarán su actividad "con las pilas bien cargadas para seguir en la lucha".
Recuerdan la convocatoria programada para el próximo 21 de febrero que concentrará a todas las plataformas sanitarias de Castilla y León en Valladolid y en la que la plataforma tabaresa se personará para continuar "batallando".
