La "sorprendente vitalidad" de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano

Hace más de dos décadas que Abelardo Febrero Fernández (don Abelardo) abandonó el ministerio eclesiástico, pero su palabra sigue escuchándose cada semana en las iglesias de Villanueva del Campo, Villalobos, Villalpando y Villamayor. A sus 93 años y tras más de 68 años de trabajo pastoral, "sorprende su vitalidad" y compromiso con los fieles y el mundo rural, unos valores que le han merecido la medalla el mérito ciudadano del Ayuntamiento de Villanueva del Campo.

La iniciativa busca reconocer "méritos objetivos de ciudadanos" que contribuyan en la "cultura y valores que antaño se practicaba de apoyo y solidaridad". La figura del sacerdote, siempre tan ligada al espíritu de comunidad en los pueblos, cobra si cabe más importancia en unos tiempos marcados por la falta de servicios.

Su implicación no entiende de kilómetros, tampoco de edad y por ello don Abelardo se hace cada día "como mínimo" 50 kilómetros para recorrer los diferentes pueblos a los que atiende. El carnet de conducir constituye uno de sus más preciados tesoros, ironizaba en su alocución instando a que "a los curas se les debe respetar para poder seguir en la carretera".

Reconoce Felipe Blanco, alcalde de Villanueva el "fiel trabajo" desempeñado por quien se ha ganado el cariño de todos los vecinos de la zona. "No podíamos dejar pasar este reconocimiento", que se suma a los actos de izado de bandera y lectura de los artículos de la Constitución con motivo de la aprobación de la Carta Magna de 1978.

Acto de imposición de la medalla al mérito ciudadano al párroco jubilado Abelardo Febrero Fernández. / Cedida

La propuesta obtuvo inmediatamente el visto bueno de los concejales de la corporación. Pese a la premura, la fecha del 6 de diciembre era perfecta para "poner en valor méritos de un ciudadano normal y corriente que se preocupa de los demás" cumpliendo con una función tan social como "vital" en unos territorios cada vez más despoblados.

Dicho y hecho, en apenas 15 días la propuesta comenzó a tomar forma. Don Abelardo recibió el cariño de una comunidad dispuesta a devolverle un poco de su entrega desinteresada. El acto oficial contó además con la presencia de la corporación municipal así como del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Destaca el regidor la implicación de don Abelardo con el patrimonio eclesiástico rural, ahora con la vista puesta en la restauración de al espadaña de la iglesia de San Román en Vega de Villalobos: "Él ha sido siempre un defensor nato de este patrimonio que permanece oculto para una gran mayoría, pero cuyo valor patrimonial es enorme y valorado por quienes las hemos disfrutado desde pequeños".

Su férrea implicación ahora a través de la Plataforma Salvemos Nuestra Torre de Vega de Villalobos, no es nueva: la propia iglesia de Santo Tomás (considerada Bien de Interés Cultural) del siglo XIII es uno de los templos en los que acoge visitas guiadas. "Él se compromete de primera mano a enseñarlas, a explicar los orígenes y remodelaciones a todo el que viene", la última vez hace tan solo unos días con un autobús de visitantes procedentes de Valladolid. Una entrega que bien merece esta medalla.

Un primer reconocimiento que, confía el Ayuntamiento, tenga vocación de continuidad más allá del actual equipo de Gobierno. Al fin y al cabo, "todas las tradiciones tienen un inicio" y qué mejor que el de dar las gracias a quien sigue contribuyendo a que los pueblos tengan futuro.