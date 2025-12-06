Una red de 57 kilómetros de caminos completará la concentración de Fresno

El proyecto de concentración parcelaria de Fresno de Sayago encara su fase final con los trabajos de mejora y acondicionamiento de la red de infraestructura rural que supondrá actuaciones sobre un total de 57 kilómetros de caminos que buscan dar acceso a todas las fincas de reemplazo.

Unos trabajos que ejecutará la constructora zamorana AVIVA-ACOVAL por un importe de 1.309.993,6 euros, impuestos aparte. La empresa ha mejorado en más de 400.000 euros el presupuesto base de licitación imponiéndose sobre las otras 15 ofertas restantes y dispondrá de 18 meses para ejecutar las obras tras la formalización del contrato con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León como institución adjudicataria de este plan de obras.

La actuación contempla la realización de 24 entronques y la ampliación de otros dos existentes. De ellos, 12 conectarán con la carretera ZA-320 que une Almeida y Mogátar, el mismo número que se proyecta para la ZA-302 (Bermillo de Sayago con Peñausende). La memoria incluye diversas obras de fábrica como la colocación de caños y embocaduras en cruces de los caminos con arroyos y desagües. De la misma forma, se proyectan marcos y un total de 14 badenes (incluidos los de Confederación Hidrográfica del Duero).

En el diseño de las obras de la red de caminos se ha tenido en cuenta las soluciones más sencillas de cara tener un mantenimiento sencillo. Por ejemplo, en zonas de más pendiente con más arrastres de tierras se han priorizado los badenes para facilitar la limpieza de estos.

Para asegurar el adecuado mantenimiento de la red de caminos rurales de la concentración parcelaria así como asegurar una conducción segura y tranquila, se colocarán señales de restricción de velocidad y peso, prohibición, peligro y paneles direccionales. Cada uno de los entronques contara con una señal de stop así como en los cruces de caminos que soporten un mayor tráfico.

La obra se ha diseñado para un funcionamiento adecuado con una Intensidad Media Diaria de vehículos de 0 a 4 camiones o vehículos de tonelaje similar al día.

Concentración parcelaria

La superficie a concentrar en la localidad de Fresno de Sayago abarca un total de 2.698,30 hectáreas aportadas por 266 propietarios en 3.680, lo que supone que cada propietario dispone de una media de 13,83 parcelas con una superficie media actual de 0,73 hectáreas.

Este proyecto permitirá mejorar las condiciones de las explotaciones (obteniendo un mayor margen bruto), facilitar el acceso a las propiedades, favorecer la implantación de nuevas actividades económicas en zonas de monte (como el aprovechamiento de la leña y corcho, recogida de planta aromáticas y medicinales, mantenimiento de zonas adehesadas, recolección de setas, caza controlada, etc.), el saneamiento de tierras de cultivo así como su labor como "corta fuegos".