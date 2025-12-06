Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios

Abarrotados lucían los balcones de una Plaza Mayor de Villalpando en la que todas las miradas se posaban en Esmeralda, de la ganadería Domingo Hernández. El XI Toro de La Purísima cumplía con las expectativas en la segunda cita taurina de un sábado multitudinario.

El inicio del puente de la Constitución animaba más si cabe la llegada de aficionados y segundos residentes, una afluencia que se apreciaba en las calles y en cada uno de los comercios y establecimientos hosteleros donde todos son bienvenidos a celebrar el arranque de tres días de actividades y actos en honor de la Purísima.

Los astados, tres novillos y una vaca (Aviador, Amapola, Esmeralda y Carapartida), ofrecieron juego y velocidad acortando ligeramente la duración de la suelta frente a ediciones pasadas. Con todo, el buen sabor de boca fue inmejorable gracias a la "imprescindible" colaboración de Astauvi, empresas particulares y del propio Consistorio, tal y como remarcaba el segundo teniente de alcalde, Ángel Boyano.

En el día de mayor afluencia del año, incluso por encima de las fiestas de San Roque del mes de agosto, la villa se teñía de fiesta tanto con el astado aportado por la asociación taurina Astauvi como por los ejemplares restantes financiados por el Ayuntamiento terracampiño.