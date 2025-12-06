Rapidez y juego en uno de los Toros de la Purísima más multitudinarios
La villa de Villalpando vive una de citas taurinas por excelencia con la suelta de tres novillos y una vaca que han sido los protagonistas de una Plaza Mayor abarrotada
E. V.
Abarrotados lucían los balcones de una Plaza Mayor de Villalpando en la que todas las miradas se posaban en Esmeralda, de la ganadería Domingo Hernández. El XI Toro de La Purísima cumplía con las expectativas en la segunda cita taurina de un sábado multitudinario.
El inicio del puente de la Constitución animaba más si cabe la llegada de aficionados y segundos residentes, una afluencia que se apreciaba en las calles y en cada uno de los comercios y establecimientos hosteleros donde todos son bienvenidos a celebrar el arranque de tres días de actividades y actos en honor de la Purísima.
Los astados, tres novillos y una vaca (Aviador, Amapola, Esmeralda y Carapartida), ofrecieron juego y velocidad acortando ligeramente la duración de la suelta frente a ediciones pasadas. Con todo, el buen sabor de boca fue inmejorable gracias a la "imprescindible" colaboración de Astauvi, empresas particulares y del propio Consistorio, tal y como remarcaba el segundo teniente de alcalde, Ángel Boyano.
En el día de mayor afluencia del año, incluso por encima de las fiestas de San Roque del mes de agosto, la villa se teñía de fiesta tanto con el astado aportado por la asociación taurina Astauvi como por los ejemplares restantes financiados por el Ayuntamiento terracampiño.
Suscríbete para seguir leyendo
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve
- Un pequeño pueblo de Sanabria, 'abandonado': postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
- 200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid
- Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve
- La apuesta por el turismo de estrellas en Zamora: un pueblo construirá un mirador observatorio en los Arribes