Una mujer de unos 40 años resulta herida tras el vuelco de un turismo en la N-122

La Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl fueron alertadas por el accidente

Ambulancia Medicalizada de Sacyl.

Ambulancia Medicalizada de Sacyl. / Archivo

Marina García

Una mujer de unos 40 años, consciente y mareada, ha resultado herida en el accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-122, en Trabazos a las 09:32 horas, con motivo del vuelco de un turismo.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

