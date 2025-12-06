Una mujer de unos 40 años resulta herida tras el vuelco de un turismo en la N-122
La Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl fueron alertadas por el accidente
Una mujer de unos 40 años, consciente y mareada, ha resultado herida en el accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-122, en Trabazos a las 09:32 horas, con motivo del vuelco de un turismo.
Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.
