Solidaridad
El mercadillo de la AECC en Puebla, cita obligada en el puente de la Constitución
El pabellón deportivo José Varela de Puebla de Sanabria acoge la VII edición del mercadillo navideño de la AECC, donde los voluntarios ofrecen trabajos artesanales y actividades para todas las edades
Voluntarios y socios de la agrupación local de la Asociación Española Contra el Cáncer inauguraron la VII edición del Mercadillo de Navidad instalado en el pabellón deportivo José Varela de Puebla de Sanabria. El presidente de la AECC Sanabria y Carballeda, Manuel Mateos Pedrero, abría esta nueva edición con buenas perspectivas en un fin de semana de gran afluencia a la comarca.
Los adornos de navidad hechos a mano inundan los puestos del mercadillo, unos trabajos que "empezamos en verano" como explicaba una de las voluntarias que pinta cuadros para la asociación. Belenes, bolas del árbol de navidad y centros hechos a mano reflejan las horas de trabajo.
Con donaciones de particulares, pymes y empresas de la comarca, este acto solidario cobra protagonismo en estas fechas claves. Las actuaciones del grupo de Sanabria Atrapallada y la Banda de Gaita de As Portelas arrancaron con su mejor pie, de baile. En esta jornada inaugural, la degustación de chocolate caliente y roscón abrió el apetito y el público infantil disfrutó del ocio recreativo, desde ajedrez hasta tobogán hinchable.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve
- Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices
- Un pequeño pueblo de Sanabria, "abandonado": postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- 200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid
- Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve
- La apuesta por el turismo de estrellas en Zamora: un pueblo construirá un mirador observatorio en los Arribes