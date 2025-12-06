El mercadillo de la AECC en Puebla, cita obligada en el puente de la Constitución

Voluntarios y socios de la agrupación local de la Asociación Española Contra el Cáncer inauguraron la VII edición del Mercadillo de Navidad instalado en el pabellón deportivo José Varela de Puebla de Sanabria. El presidente de la AECC Sanabria y Carballeda, Manuel Mateos Pedrero, abría esta nueva edición con buenas perspectivas en un fin de semana de gran afluencia a la comarca.

Los adornos de navidad hechos a mano inundan los puestos del mercadillo, unos trabajos que "empezamos en verano" como explicaba una de las voluntarias que pinta cuadros para la asociación. Belenes, bolas del árbol de navidad y centros hechos a mano reflejan las horas de trabajo.

Con donaciones de particulares, pymes y empresas de la comarca, este acto solidario cobra protagonismo en estas fechas claves. Las actuaciones del grupo de Sanabria Atrapallada y la Banda de Gaita de As Portelas arrancaron con su mejor pie, de baile. En esta jornada inaugural, la degustación de chocolate caliente y roscón abrió el apetito y el público infantil disfrutó del ocio recreativo, desde ajedrez hasta tobogán hinchable.