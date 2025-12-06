Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba

La tranquilidad ha regresado a Carbajales de Alba. Después de varias jornadas en las que sus vecinos han tenido que estar alerta nuevamente ante la supuesta presencia de una banda de ladrones, el revuelo ha dejado paso a la calma al comprobar que todo ha sido fruto de una confusión que se corrió como la pólvora. Una problemática que incluso obligó a movilizar a agentes de la Guardia Civil ante lo que fi nalmente no ha sido más que un error de un vecino al que se dio voz desde el propio Ayuntamiento de la localidad y que los agentes de la Benemérita dieron por solucionado este viernes.

Todo comenzó hace varios días, cuando un vecino del pueblo informó a la Guardia Civil y al regidor municipal, Roberto Fuentes, de la presencia de un BMW de color negro y los cristales tintados en las inmediaciones de una vivienda deshabitada desde hace más de una década. Al ser un vehículo desconocido para la mayoría de los carbajalinos, ver a sus ocupantes salir con enseres y realizar todos estos actos durante la tarde-noche, se encendieron todas las alertas. Tal fue el revuelo que el propio alcalde informó a los habitantes de la villa albarina sobre estas personas, asegurando que “estaban robando en las casas”.

Finalmente, todo quedó aclarado durante la mañana de este viernes, cuando los vecinos de la localidad hicieron caso a la sugerencia de su alcalde, que había pedido “coger la matrícula o sacar fotos” en caso de ver al vehículo merodeando por la zona. Aparcado en las inmediaciones uno de los bares de la localidad, la Guardia Civil se personó en el lugar con celeridad, interrogando a sus ocupantes. Dando por erróneos todos los detalles difundidos anteriormente desde el Ayuntamiento, resultaron ser los nuevos dueños de la casa en cuestión, comprada hace un par de meses y en la que es necesaria una amplia reforma.

Al ser preguntado sobre el tema por este diario, el regidor municipal no ha querido hacer nuevas declaraciones, ni tampoco ha rectificado sus palabras del pasado miércoles en el canal de WhatsApp que él mismo administra para avisar a sus vecinos de cualquier asunto relevante que ocurra en el pueblo. Por su parte, los protagonistas de esta amarga bienvenida a Carbajales de Alba han querido mostrar su disgusto y mal sabor de boca después de haber sido las víctimas colaterales de una confusión que, comprobados todos los detalles, no debía siquiera haberse producido.