Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mantenimiento

Cortes puntuales en dos carreteras por trabajos de mejora

Las obras afectarán a la ZA-P-2639 entre Villardeciervos y Cional y a la ZA-L-2697

Carretera ZA-P-2639 en la salida de Villardeciervos hacia Cional.

Carretera ZA-P-2639 en la salida de Villardeciervos hacia Cional. / GOOGLE MAPS

Estefanía Vega

Las obras de reparación de la calzada en dos carreteras comarcales obligará a cerrar puntualmente al tráfico durante la próxima semana. Las restricciones afectarán a la ZA-P-2639 entre Villardeciervos y Cional y a la ZA-L-2697, que no podrá ser utilizada desde la cercana localidad de Cobreros.

En el caso de la primera actuación las obras arrancarán el martes 9 de diciembre a las 8.00 horas y se prolongarán hasta el jueves 11 a las 18.00 horas. Menor será el tiempo de ejecución en la ZA-L-2697 donde los trabajos apenas se extenderán día y medio entre las 8.00 horas del día 11 y las 18.00 horas del viernes 12 de diciembre.

Noticias relacionadas y más

La circulación permanecerá interrumpida únicamente durante el horario de actuación, abriéndose al tráfico con normalidad durante el resto del día.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents