Cortes puntuales en dos carreteras por trabajos de mejora

Las obras de reparación de la calzada en dos carreteras comarcales obligará a cerrar puntualmente al tráfico durante la próxima semana. Las restricciones afectarán a la ZA-P-2639 entre Villardeciervos y Cional y a la ZA-L-2697, que no podrá ser utilizada desde la cercana localidad de Cobreros.

En el caso de la primera actuación las obras arrancarán el martes 9 de diciembre a las 8.00 horas y se prolongarán hasta el jueves 11 a las 18.00 horas. Menor será el tiempo de ejecución en la ZA-L-2697 donde los trabajos apenas se extenderán día y medio entre las 8.00 horas del día 11 y las 18.00 horas del viernes 12 de diciembre.

La circulación permanecerá interrumpida únicamente durante el horario de actuación, abriéndose al tráfico con normalidad durante el resto del día.