Ricobayo de Alba, localidad perteneciente al municipio de Muelas del Pan, y el entorno del embalse del Esla y la central hidroeléctrica acogieron ayer un simulacro de extinción de fuegos con técnicos y mandos del Operativo de Extinción de Incendios de la Junta organizado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León con vistas a mejorar la capacidad en la extinción de incendios en los anillos de seguridad en torno a núcleos de población.

El anillo de seguridad de Ricobayo, clave en la contención de futuros grandes incendios

La iniciativa se enmarcaba dentro de la primera edición del ciclo formativo de operaciones de incendios en la interfaz urbano forestal desarrollado entre el 2 y el 5 de diciembre en el Recinto Ferial de Zamora (Ifeza).

El simulacro contó con la participación de seis bomberos forestales, dos ingenieros técnicos forestales y tres técnicos facultativos; 18 bomberos procedentes de las Diputaciones Provinciales de Zamora, Salamanca y Valladolid; y de los Ayuntamientos de Zamora, Ávila, Béjar, Benavente, Segovia y Valladolid.

Todos ellos participaron en el simulacro de Ricobayo de Alba junto a los efectivos de las agrupaciones de Protección Civil de Zamora capital, Alcañices y Villaralbo. Una multiplicidad de perfiles personales y profesionales que forman parte del sistema de protección civil y que cada uno de estos perfiles desde su puesto y capacidades puede contribuir a que cada incendio que pueda iniciarse en el interfaz urbano forestal no acabe convirtiéndose en un gran incendio forestal.

Los profesionales y voluntarios castellanoleoneses han abordado contenidos como las fases de afectación y de operación de un incendio en interfaz urbano forestal, las fuentes de peligro, las oportunidades de control del incendio, la protección de las personas o los factores específicos que condicionan su evolución. Además, las emergencias dominaron las maniobras estratégicas y tácticas aplicables y los triajes y operaciones sobre viviendas.

En Ricobayo se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos a través del ejercicio del simulacro. Para dar más realismo al ejercicio, los voluntarios y profesionales aportaron las autobombas de las que disponen para la extinción de incendios forestales.

La mayoría de los pueblos de la zona oeste provincial (Aliste, Tábara, Alba, Alba, Sayago, Sanabria y La Carballeda) están rodeados de arboleda hasta el mismo recinto urbano lo cual supone un peligro añadido: valga como ejemplo el incendio de Puercas del 11 de agosto que obligó a evacuar a cinco pueblos: Abejera, Valer, Riofrío, Sarracín, Bercianos y Sesnández.

Durante 32 horas formativas los miembros del operativo cumplieron su objetivo de controlar una actuación de emergencia que afecta la interfaz urbano forestal, siguiendo los protocolos de trabajo para este tipo de emergencias, mejorando la seguridad personal interviniente a la vez de adquirir capacidades tácticas y practicar maniobras específicas de defensa para la interfaz urbano forestal en el peculiar entorno del Salto de Ricobayo.

Irene Cortés Calvo, directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, participó en el simulacro de Ricobayo, junto al alcalde del Ayuntamiento de Muelas del Pan, Luis Alberto Miguel Alonso, mostrando su satisfacción por la buena acogida que está teniendo el programa formativo sobre incendios forestales en el que la Junta ha invertido 250.000 euros.

Anteriormente, del 15 al 22 de noviembre se desarrollaron las dos primeras jornadas formativas sobre técnicas de auto protección, seguridad e intervención en Zamora y en Vilviestre del Pinar (Burgos) que continuarán del 9 a 12 de diciembre en Riello (León). Entre el 13 y el 20 de diciembre se celebrarán las jornadas en Baltanás (Palencia) y Arévalo (Ávila).

Para Inés Cortés, es muy importante esta formación, "ya que además de mejorar las capacidades de quienes constituyen el alumnado, una vez concluida, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dispondrá de un estudio de conclusiones que contendrá las lecciones aprendidas y las propuestas de mejora que puedan aplicarse a la próxima campaña de extinción de incendios forestales de 2026".

Luis Alberto Miguel Alonso e Inés Cortes Calvo coincidieron al destacar y agradecer la gran y acertada labor que desarrollan tanto los profesionales del operativo de la Junta y de otras instituciones como los voluntarios en la lucha contra los incendios en Castilla y León.