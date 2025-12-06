200 concentraciones para un derecho constitucional en Sayago: "La salud democrática y la de los habitantes van de la mano"

"Estamos peleando por y para todos para poder ir al médico cuando sea necesario sin pensar si tendré dinero para pagar". Es la invitación con la que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Sayago alcanza una cifra redonda: ni más ni menos que 200 concentraciones en las que, sábado tras sábado, ha reivindicado el refuerzo de la atención asistencial con especial énfasis en el medio rural.

Y casi siempre -salvo contadísimas excepciones- en voz de ella: Pruden Garrote habla sin necesidad de megáfonos para hacerse oír entre los asistentes a las puertas del Centro de Salud de Bermillo, edificio hacia el que mira sin perder de vista la pancarta del contador de su pueblo que se mantiene en su formato primigenio para denunciar 2098 días de un consultorio rural que tan solo abre sus puertas el primer miércoles de cada mes. Antes de la pandemia, la frecuencia de visita del médico y la enfermera a Monumenta era quincenal.

Lejos de un sábado cualquier, hoy es un día de celebración: "Tenemos que felicitarnos por la constancia y compromiso reclamando una sanidad pública digna para todos". Lo hacen ante un grupo de apenas 13 vecinos que acuden fieles pese al frío, a la lluvia, incluso a la nieve o el calor seco del tiempo estival.

Un mensaje de agradecimiento acompañado de una invitación directa a quienes les dicen "a ver si conseguís algo" para que se unan a una reivindicación común.

Pruden Garrote actualiza el contador de Monumenta. / José Luis Fernández

La plataforma mantiene que representan "el incómodo espejo en el que no se quieren mirar (los gobernantes)" y un "ejemplo de dignidad que les avergüenza y les pone a los pies de los caballos".

"En el fondo, también estamos luchando contra la indolencia que nos paraliza y nos hace dóciles ante un poder, que sabedor de nuestros temores y carencias, no ceja en imponernos, poco a poco, gota a gota, cada vez más trabas, cada vez menos médicos, cada vez menos días de atención médica, cada vez más impedimentos para conseguir cita, cada vez más argumentos para que arrojemos la toalla…", denuncian.

Sábado de celebración, sí, pero también de condena y de señalar directamente a los "gestores sanitarios que lo único que les guía es hacer negocio con nuestra salud" con la vista puesta en el escándalo protagonizado por la gestora del hospital de Torrejón de Ardoz para aumentar las derivaciones a la privada. Tampoco olvidan la crisis de las mamografías en Andalucía.

Sábado de celebración, en este caso por partida doble en un calendario que -paradojas de la vida- coincide con el Día de la Carta Magna. Valiéndose del derecho que reconoce el artículo 43 (que reconoce el derecho a la protección de la salud, estableciendo que los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública), los organizadores instan a reclamar "hoy más que nunca" su cumplimiento porque "el único camino es nuestro compromiso ciudadano".

Sábado de celebración para recordar que la Constitución reconoce al pueblo como "fuente última de poder" por la que "los gobernantes y las instituciones deben rendir cuentas y actuar en beneficio de la ciudadanía, garantizando la igualdad y las libertades". Y una advertencia: "La salud democrática y la salud de los habitantes de España van de la mano".

Por último, una pregunta cuya réplica se da ya por segura: "¿Seguimos concentrándonos?".