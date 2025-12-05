Las obras de mejora de una carretera obligarán a cortar el único acceso a este pueblo de Sanabria durante más de 24 horas

La idea principal de cualquier obra es crear algo nuevo o, en el caso de elementos ya existentes, mejorar lo que anteriormente no estaba en un óptimo estado. Un claro ejemplo de ello son las carreteras, que necesitan a lo largo del tiempo una serie de mejoras y conservación para evitar mayores problemas a los usuarios de esas vías. Sin embargo, el preciso instante en el que se realiza cualquier labor por parte de los operarios -sea cual sea su titularidad- supone un quebradero de cabeza para quienes usan habitualmente estas rutas. Una situación que vivirán los vecinos de Avedillo de Sanabria la próxima semana, cuando estén durante más de 24 horas "aislados".

Tal y como ha dado a conocer durante la mañana de este viernes la Diputación de Zamora, serán los días 11 y 12 de diciembre cuando se realicen las labores de mejora en la única carretera que da acceso a este pequeño pueblo sanabrés. Se trata de la ZA-L-2697, que no podrá ser utilizada desde la cercana localidad de Cobreros y el desvío que desde sus calles se toma a la ZA-L-2695 (vía que va a Santa Colomba). Esta actuación tenía que haber sido realizada el pasado 21 de noviembre, pero fue pospuesta debido a las inclemencias meteorológicas que hacían imposible el correcto uso de la maquinaria necesaria.

Mapa explicativo del corte de la ZA-L-2697 / Diputación de Zamora

El corte de esta carretera, que será completo, está previsto desde las 08:00 horas del 11 de diciembre hasta las 18:00 horas de la jornada siguiente. Pese a ello, la Diputación de Zamora ha indicado que "fuera del horario de actuación, la carretera permanecerá abierta al tráfico con normalidad". Debido a esta incidencia, la administración provincial ha querido pedir "disculpas por las molestias que este cambio pueda ocasionar", a la vez que "agradece la comprensión de los usuarios". Unos vecinos -y algún forastero- que deberán reajustar sus horarios habituales para no verse afectados por un corte de carretera que incomunicará a un núcleo urbano de 13 habitantes.